Politiet til stede ved 'mistænkeligt dødsfald'

Politiet er til stede på Langelinie i Silkeborg, hvor en person er fundet død i en lejlighed.

Der er tale om et mistænkeligt dødsfald oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet og på Twitter.

- Der er blevet fundet en død person i en af lejlighederne. Indtil vi har foretaget vores undersøgelser betragter vi det som et såkaldt 'mistænkeligt dødsfald', sagde Bent Riber Nielsen, der er politikommissær ved lokalpolitiet i Silkeborg tidligere til Midtjyllands Avis.

Det er endnu uklart, hvad der præcist har fundet sted på adressen, men tilstedeværende på stedet oplyser til Ekstra Bladet, at der er kriminalteknikere til stede, og at politiet har båret plastikposer ud fra stedet.

Det er ifølge Ekstra Bladets oplysninger både en del af Langelinie og en del af Vinkelvej, der er afspærret i forbindelse med efterforskningen.

Politiet skriver, at de er ved at danne sig et overblik over situationen og vil derudover ikke uddybe nærmere.

Øxenholt Foto

