Politiet tjekker spor: Mystisk voldtægtssag

En yngre kvinde har anmeldt, at hun natten til søndag skulle være blevet voldtaget i et område i Gellerupparken vest for Aarhus

En yngre, østjysk kvinde anmeldte mandag, at hun skulle være blevet voldtaget i et område ved Gudrundsvej i Gellerupparken vest for Aarhus.

Det bekræfter Lennart Glerup, vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi.

Overfor Ekstra Bladet forklarer han uddybende, at kvinden rutinemæssigt har været til undersøgelser på Retsmedicinsk Institut i København, hvor hun nu opholder sig, og at hun her til morgen har været til en indledende afhøring.

- Vi har også været ude på Gudrundsvej, hvor vi har fundet nogle mulige spor, som vi skal have undersøgt nærmere. Nu skal vi i det hele taget have styr på, hvad der er op og ned på den sag, siger Lennart Glerup.

- Kendte kvinden og den mulige gerningsmand hinanden i forvejen?

- Det kan jeg ikke sige noget om. Så langt er vi ikke i efterforskningen, siger vicepolitiinspektøren, som ikke vil sætte alder på den forurettede ud over, at der er tale om 'en yngre kvinde'.