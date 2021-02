Politiet uddeler bøder og lukker vandpibecafé i Brabrand

24 mænd er sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet, efter at de var samlet på en vandpibecafé i Aarhus-forstaden Brabrand natten til søndag.

Det fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Per Bennekov.

- Ved 00.30-tiden kommer vi forbi en vandpibecafé på Holmstrupgårdvej i Brabrand, hvor vi kan se, at der er en hel del mennesker samlet, siger vagtchefen.

Da betjentene kommer ind på caféen, møder de 24 mænd i alderen fra 20 til 33 år.

- De må naturligvis ikke være der. De må i det hele taget ikke være samlet. Så de bliver alle sammen sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet og kan se frem til at få en hilsen fra os, siger Per Bennekov med henvisning til en bøde.

Under besøget lukkede politiet vandpibecaféen.

Det midlertidige forsamlingsforbud betyder, at det som udgangspunkt er ulovligt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, hvor der er flere end fem personer til stede.

Bøden for at overtræde det midlertidige forbud og for ikke at efterkomme politiets påbud er fastsat til 2500 kroner i førstegangstilfælde.

En række coronarestriktioner bliver lempet fra 1. marts, men Danmark vil fortsat være delvist nedlukket. Blandt andet er forsamlingsloftet på fem personer blevet forlænget til 5. april med undtagelse af Bornholm, hvor loftet hæves fra fem til ti personer.