Politiet undersøger fly i Københavns Lufthavn

Politiet har tømt og undersøgt et fly, som er landet fra Polen mandag aften

Mandag aften er politiet til stede ved Københavns Lufthavn.

Her var det ved 22.30-tiden småt med informationer om, hvad der sker.

- Vi er i gang med at undersøge et mistænkelig forhold. Mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, oplyste vagtchef ved Københavns Politi Esben Godiksen.

Vagtchefen kunne heller ikke fortælle til Ekstra Bladet, hvor talstærkt politiet er til stede ved lufthavnen.

Ingen personskade

Til Ekstra Bladet fortæller Lise Agerley Kürstein dog klokken 22.50, at politiet er i gang med at undersøge et fly, som netop er landet fra den polske hovedstad, Warszawa:

- Jeg ved, at der er landet et fly fra Warszawa, og at der er en politiforretning i gang. Vi ved ikke, hvad det drejer sig om. Det kan være en genstand eller person.

Hun bekræfter dog, at der ikke er sket personskade under hændelsen.

- Det kan jeg fuldstændig bekræfte. Politiet arbejder ud fra en formodning, er hvad vi har fået at vide.

Ifølge Flightrader er flyet LO459 landet i Københavns Lufthavn fra netop Warszawa klokken 21.54. Det er dog ikke bekræftet, at der er tale om det fly.

LOT-flyet LO459 sendte dog et nødsignal klokken 21.33, da det befandt sig sydøst for Bornholm undervejs fra Warszawa til København.

Intet mistænkeligt

på Twitter skriver Københavns Politi klokken 22.56:

'Vi er tilstede i Københavns lufthavn i forbindelse med en trussel mod et fly. Flyet er tømt for passagerer, og vi har indtil videre intet mistænkeligt fundet'.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet er tre brandbiler ved 23-15-tiden kørt væk fra stedet, hvor flyet holder parkeret i lufthavnen.

Ekstra Bladet har ligeledes fået en del henvendelser fra borgere i området. som skriver, at de har kunnet høre jagerfly i luften. Det har dog ikke været muligt at komme gennem til Forsvaret mandag aften.

Ekstra Bladet følger sagen.