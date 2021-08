Politiet undersøger 'mistænkelig hændelse' i Herning

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Midt- og Vestjyllands Politi er torsdag morgen rykket ud til busterminalen ved Smedegade i Herning.

Det fortæller vagtchefen hos politiet til TV Midtvest.

- Vi undersøger en mistænkelig hændelse, siger han uden at komme nærmere ind på omstændighederne.

Ifølge lokalmediet Herning Folkeblad er der tale om et knivstikkeri, men det har politiet endnu ikke bekræftet. Lokalmediet skriver videre, at politiet forventer at melde noget ud om sagen senere torsdag.

Politiet fik anmeldelsen 07.15.

Opdateres ...