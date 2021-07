Politiet undersøger mistænkeligt dødsfald

Sydøstjyllands Politi har onsdag undersøgt et mistænkeligt dødsfald i Tørring.

- Vi får anmeldelsen klokken 11.13, og vi kører ud og kigger. Vi vurderer, at vi bliver nødt til at undersøge det nærmere for at sikre, at der ikke er tale om drab. Det er det, som vi kalder et mistænkeligt dødsfald, siger Halfdan Kramer, vagtchef.

Han fortæller, at politiet er færdige på stedet for i dag, og at de pårørende er underrettet. Der er dog ingen konklusion på dødsfaldet endnu.

Han siger dog:

- Hvis nogen dør, og der ikke er nogen i nærheden, og det ikke er åbenlyst, hvorfor de er døde, så undersøger vi det, siger Halfdan Kramer.

Han ønsker ikke at oplyse, om der er tale om en mand eller kvinder eller alderen på den afdøde.