Politiet undersøger mistænkeligt forhold på station

Opdatering klokken 22.12: Politiet oplyser på Twitter, at de undersøgte en anmeldelse om en mand med en pistol. Manden var væk ved politiets ankomst, men var set smide pistolen fra sig. Det viste sig, at der var tale om en hardball pistol.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Politiet er talstærkt til stede ved Ølstykke Station i forbindelse med en undersøgelse af mistænkelige forhold.

Det bekræfter Nordsjællands Politi over for B.T.

Politiet oplyser ikke, hvad det drejer sig om, men fortæller, at der er tale om et mistænkeligt forhold, som de undersøger.

Stedet bliver også undersøgt med hunde.

Nordsjællands Politi oplyser yderligere, at folk ikke skal være bange for at færdes omkring togstationen.

Politiet har været til stede ved stationen siden onsdag klokken 20.30.

Togdriften vil ikke være påvirket af politiets arbejde på stationen.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvor længe de planlægger at være tilstede.