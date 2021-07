Politiet undersøger mistænkeligt forhold ved bowlingcenter

Københavns Politi er fredag aften til stede ved et bowlingcenter ved Astridsvej og Englandsvej i Kastrup.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Vi har sendt nogle styrker derud for at undersøge et mistænkeligt forhold, lyder det fra vagtchefen.

Anmeldelsen løb ind 17.54, men vagtchefen kan på nuværende tidspunkt ikke fortælle om de nærmere omstændigheder.

Ekstra Bladets mand på stedet beretter om, at politiet afhører personer på parkeringspladsen, der er blevet afspærret, mens man også undersøger området med hunde.