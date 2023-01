Politiet undersøger mistænkeligt forhold

Midt- og Vestjyllands Politi har afspærret et område i Vejrumbro øst for Viborg, hvor de er i gang med at undersøge et mistænkeligt forhold.

Det skriver politiet på Twitter.

'Der er ingen fare for beboere i området. Vi beder folk respektere vores afspærringer og følge anvisningerne på stedet,' lyder politiets melding.

Politiet kan ikke fortælle mere om sagen på nuværende tidspunkt, skriver de.

I et opfølgende tweet klokken 17.40 skriver politiet, at man fortsat er til stede og efterforsker et 'mistænkeligt forhold.'

Ekstra Bladet følger sagen ...