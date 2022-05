Politiet undersøger muligt skyderi

En anmeldelse om skyderi har fået politiet til at rykke ud til krydset mellem Nylandsvej og Humlebækvej i Køge.

- Vi har fået en anmeldelse om skud og råb, og vi er kommet frem til stedet. Vi har endnu ikke kunne konstatere, om der er blevet skudt, men der var nogle mennesker til stede, som hørte noget, de mener var skud, og anmeldte det, siger Arne Aabech, vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Endnu er der ikke fundet tegn på, at der er affyret skud.

- Der er også en bil, der er kørt fra stedet, og nogle har jo monteret en udstødning, der kan give nogle knald. Men vi er i gang med at søge med hunde for at se, om der ligger nogle afskudte patroner dernede, siger vagtchefen.

Foto: Kenneth Meyer

Opdateres.