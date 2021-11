Politiet undersøgte 'mistænkeligt forhold'

Københavns Vestegns Politi var torsdag eftermiddag til stede på Snogegårdsvej 117 i Søborg, hvor de undersøgte et 'mistænkeligt forhold'.

Det skrev politikredsen på Twitter.

Nu er de færdige på stedet.

- Vi er færdige derude, men jeg kan ikke sige så meget mere om indholdet af undersøgelsen, fortæller vagtchefen for Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

Vagtchefen kan dog oplyse, at Ammunitionsrydningstjenesten (EOD) var ude for at undersøge et forhold med våben, og at der muligvis er tale om en overtrædelse af våbenloven.

Han kan ikke komme ind på, hvad der konkret er fundet af våben på stedet, men man har indbragt noget til videre undersøgelse.

Dog er det ikke noget alvorligt, lyder det fra vagtchefen.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Tidligere på eftermiddagen kunne Ekstra Bladets mand på stedet fortælle, at EOD var fremme sammen med blandt andet indsatslederen og flere vogne fra politiet.