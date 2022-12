Politiet: Vær opmærksom på hælervarer

Ukendte gerningsmænd havde mellem 17. december og 21. december på ulovlig vis skaffet sig adgang til og stjålet hockey-udstyr for mange penge på en adresse i Aarhus.

Østjyllands Politi skriver i deres døgnrapport, at de modtog anmeldelsen om indbruddet torsdag.

Udstyret var af mærket 'True Hockey', hvorfor politiet opfordrer til, at man er ekstra opmærksom, hvis man bliver tilbudt at købe udstyr af netop det mærke, da man kan risikere at købe hælervarer.

Politiet meddeler derudover, at det er en god ide at bruge MobilePay, når man handler, for at undgå at købe hælervarer.

Derudover kan man kigge efter, om sælgeren er NemID-valideret på den side, man handler på.