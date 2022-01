Politiet var massivt til stede i Odense: Tippet af norsk politi

Politiet rykkede tirsdag talstærkt ud til en ejendom på Fangelvej 20 mellem Fangel og Bellingebro på baggrund af en henvendelse fra norsk politi.

Det berettede Fyens Stiftstidende.

- Vi er i gang med at ransage adressen på foranledning af norsk politi. Jeg har ikke yderligere kommentarer, sagde vagtchef ved Fyns Politi Steen Nyland til mediet.

Søgte i drivhuse

Ifølge Fyens Stiftstidende var politiet til stede ved ejendommen med adskillige patruljer, biler og hunde.

Her så de ud til at søge efter noget i drivhusene på grunden. Også flere norske medier skrev om aktionen, herunder VG og TV 2 Norge.

Ekstra Bladets mand på stedet oplyser, at det er et nedlagt gartneri, politiet rykkede ud til tidligere på eftermiddagen.

- Det er stort, men ser ud til at være i forfald. Nede bagerst på grunden er der noget, der ligner nyere væksthuse, og de ser ikke lige så forladte ud, fortæller han.

En masse køretøjer befinder sig desuden på grunden.

- Her står en stor, luksuriøs Mercedes, en stor firhjulstrækker og en leaset varebil, fortæller Ekstra Bladets udsendte.

Nabo: Voldsom aktivitet

Ekstra Bladet har desuden talt med den nærmeste nabo til gartneriet. Han fortæller, at der har været 'voldsom aktivitet' på grunden henover weekenden.

- Mindst to ukendte mænd har gået rundt og lagt nogle ting over i en container, fortæller naboen og tilføjer, at han ikke ved, hvilke 'ting' der kan være tale om.

Han kender desuden beboeren i ejendommen og beskriver ham som 'en høflig ung mand'.

Ekstra Bladets udsendte har talt med denne 'høflige unge mand', men han havde under ingen omstændigheder lyst til at kommentere sagen.

Ekstra Bladet har ved 16.40-tiden været i kontakt med Fyns Politi. Her er der ikke nyt i sagen, lyder det.