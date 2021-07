Politiet ved grænsen: Regler om pas bliver misforstået

Som udgangspunkt kan man som dansker rejse frit mellem lande inden for EU og lande, der er med i Schengen-samarbejdet.

Man skal altså som regel ikke holde i kø ved de enkelte grænseovergange for at fremvise pas. Dog kan politiet - ved stikprøver - bede om at se de rejsendes pas. Og det falder ikke altid i god jord.

Af og til bliver rejsende ved den dansk-tyske grænse vrede over at skulle vise deres pas. Nogle nægter at fremvise passet.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

- Desværre oplever vores personale ved grænsen indimellem, at danskere ved indrejse til Danmark ikke vil vise pas og/eller er vrede på personalet over, at de bliver bedt om at vise pas.

- Borgerne tror, at når man rejser inden for EU eller lande omfattet af Schengen-samarbejdet, så behøver man ikke fremvise pas, skriver politikredsen.

Men det er en fejlfortolkning af reglerne.

Man skal som dansker have sit pas med sig, når man rejser uden for Norden, og man skal fremvise det, hvis man bliver bedt om det af politiet.

Det gælder også i de lande i Europa, som er en del af Schengen-samarbejdet. Med samarbejdet har 26 lande - heraf 22 EU-lande - ensrettet deres grænseregler.

Der er som udgangspunkt ikke grænsekontrol mellem de enkelte Schengen-lande, men der er altså mulighed for at politiet tager stikprøver.

I de nordiske lande - Sverige, Norge, Finland og Island - behøver man som dansk statsborger ikke at medbringe pas.

Hvis ikke man har sit pas med sig, skal man i stedet kunne identificere sig med en anden form for billedlegitimation.