Politiet: Vi har anholdt en person

Flere er ramt af skud ved storcenteret Field's på Amager tidligere på aftenen, bekræfter politiet.

De har også anholdt en person, skriver politiet på Twitter. På billede ses der at være tale om en mand.

'En person er anholdt i forbindelse med skyderiet i Fields. Vi har for nuværende ikke mulighed for at fortælle mere om vedkommendes identitet. Vi er massivt tilstede i Fields og arbejder på at danne os et overblik. Vi opdaterer her, så snart vi kan,' lyder det.

De flytter nu gerningsmanden i en DNA-dragt omkring klokken 19.15 og fører ham væk fra hjørnet ved Cabinn-hotellet i en bil, fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

Politiet opfordrer til, at man kontakter sine pårørende, hvis man har været i Field's.