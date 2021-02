Politiet: - Vi har brug for hjælp

Politiet har brug for offentlighedens hjælp i en sag om et drabsforsøg i København.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Helt konkret søger politiet vidner i en sag fra 3. april 2020 på Gadelandet i Husum, hvor personer bevæbnet med henholdsvis en maskinpistol og en pistol jagtede en gruppe personer til fods.

Det lykkedes dog aldrig at fange dem, og de måtte droppe at gennemføre deres mulige angreb. Alligevel har politiet efterforsket sagen som et drabsforsøg, og nu beder de offentligheden om hjælp.

- Vi har anholdt en række personer for drabsforsøget, men har brug for hjælp for at få de sidste stillet til ansvar. Vi vil derfor meget gerne i kontakt med enhver, der så episoden eller på anden vis kender noget til sagen.

- Vi vil også meget gerne i kontakt med de personer, som blev forfulgt af de bevæbnede gerningsmænd, siger politikommissær Rasmus Nielsen.

Manden beskrives som:

Mand, mørklødet, højere end 180 cm, spinkel af kropsbygning. Iført hvid eller lysegrå hættetrøje, sort bandana/tørklæde over munden, mørke/grå arbejdshandsker, sorte joggingbukser, sorte strømper og sorte sko med hvide såler. Han var bevæbnet med en maskinpistol.

Fem mænd med tilknytning til bandemiljøet er allerede anholdt. De blev 10. december alle varetægsfængslet, men ikke alle er sigtet for drabsforsøget.