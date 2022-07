Politiet har igangsat en såkaldt manhunt i relation til skyderiet i Fields søndag eftermiddag.

Det betyder ikke, at der er en bekræftet mistanke om flere gerningsmænd, men det sikrer, at politiet kan være til stede mange steder samtidig. Det forklarede chefpolitiinspektør Søren Thomassen på et pressemøde kort før klokken 21.

- Det er en massiv operation, der pågår. Det er ikke kun i København, det er hele Sjælland. Vi er også i dialog med politiet i hele landet, sagde han ved briefingen.

- Vi vil fortsat være til stede og arbejde derude (i Fields, red.) for at sikre os den viden, der kan bekræfte, at der forhåbentlig er tale om en enkelt mistænkt, som vi har fat i nu, sagde han videre.

Politiet har anholdt en 22-årig etnisk dansk mand. Han er mistænkt for at have affyret flere skud i det store shoppingcenter, der strækker sig over flere etager.

Flere personer har mistet livet, mens andre er blevet såret.

Konceptet manhunt blev implementeret efter angrebet på Krudttønden og synagogen i København i februar 2015. Her mistede to mennesker livet.

Det er sjældent, at det bliver aktiveret. Når det gør, bliver det styret fra Københavns Politi, hvor man har træning og ekspertise i den særlige indsats.

I forbindelse med søndagens aktion betyder det konkret, at der er blevet hentet ressourcer fra andre politikredse til at deltage i efterforskningen og indsatsen.

Også Politiets Efterretningstjeneste (PET) er involveret.

- Vi skal være helt sikre på, at vi har styr på situationen. Indtil vi kan sige med sikkerhed fra vidner, videoovervågning og andet, at der kun er tale om én gerningsmand, så kører vi på allerhøjeste operative niveau, slog Søren Thomassen fast.

Den 22-årige mistænkte blev anholdt kort efter de første anmeldelser om skyderi, der blev modtaget af politiet omkring klokken 17.35.

Søren Thomassen ville dog ikke uddybe, hvordan anholdelsen skete.

- Det kan jeg ikke sige noget om, men i vores terminologi var det relativt udramatisk, lød det ved briefingen.