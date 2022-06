Politiet: Ville voldtage kvinde på vej hjem fra byen

42-årig mand mistænkt for forsøg på voldtægt af en 25-årig kvinde er anholdt

En 25-årig kvinde gennemlevede et sandt mareridt, da hun var på vej hjem fra en bytur natten til søndag den 12. juni i Odense.

En mand trak hende angiveligt væk fra vejen og ind i en gård ud for TV2 på Rugårdsvej. Det lykkedes hende angiveligt at vriste sig fri, og efterfølgende anmeldte hun manden for voldtægtsforsøg.

Og nu er en 42-årig mand anholdt som mistænkt for overfaldet. Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Anholdelsen sker i kølvandet på, at politiet mandag udsendte en video af den mulige gerningsmand, og bad om offentlighedens hjælp.

Ifølge politiet var det henvendelser fra borgere, der mente at kunne genkende manden ud fra videosekvensen, der gjorde, at de kunne skride til anholdelse af den 42-årige, der lørdag skal fremstilles i grundlovsforhør kl. 11 ved Retten i Odense, hvor anklagemyndigheden vil kræve ham varetægtsfængslet.

Fyns Politi oplyser på Twitter, at anklagemyndigheden vil begære lukkede døre, og de ikke har yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.