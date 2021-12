Politiets anklager mod 14-årig: Skød og dræbte tre teenagere

En lille, spinkel, mørkhåret dreng er nu mål for en massiv menneskejagt i USA. Hans navn er Abel Elias Acosta, og politiets efterforskere advarer om, at han er bevæbnet og kan være farlig.

Politiet anklager den forsvundne teenager for at stå bag et målrettet, morderisk skyderi anden juledag foran en servicestation i byen Garland i delstaten Texas.

Han skal ifølge Garland Police Department have affyret mere end 20 skud og dræbt tre drenge på 14, 16 og 17 år, mens en 15-årig ekspedient blev kvæstet af projektiler og nu modtager behandling på et regionalt sygehus.

Her er de tre drabsofre Ivan Noyala, Xavier Gonzales og Rafael Garcia, som anden juledag afgik ved døden i forbindelse med eller efter skyderiet på en servicestation i byen Garland i nærheden af Dallas. Foto: Garland Police Department

Myndighederne har sat en dusør, på hvad der svarer til 33.000 kroner, for oplysninger, der kan hjælpe med at opspore og anholde Abel Elias Acosta.

- Efterforskerne vurderer, at han aktivt forsøger at undgå tilfangetagelse, og vi har derfor brug for offentlighedens hjælp til at lokalisere ham, hedder det i en officiel pressemeddelelse offentliggjort på Facebook.

Far hjalp med flugten

Efter skuddrabene stak den 1,52 meter høje Abel Elias Acosta efter politiets opfattelse af i en åben Dodge Ram-truck ført af hans 33-årige far, Richard Acosta, som efterfølgende meldte sig selv.

Drenges far kan se frem til at blive sigtet for medvirken til at planlægge overlagt drab på de tre teenagere.

En talsmand for politiet vurderer ifølge medierne New York Post, Fox News og CBS, at angrebet i Garland bunder i tidligere konflikter mellem Abel Elias Acosta og en eller flere af skudofrene.

Den efterlyste drengs far, Richard Acosta, blev anholdt dagen efter skyderiet i Texas. Han hjalp ifølge politiet sin søn med at flygte og vil blive sigtet for medvirken til skuddrabene. Foto: Garland Police Department

Overvågningskameraer fangede søndag ifølge politiet den efterlyste teenager med nøgen overkrop krybe hen imod indgangen til den Texaco-servicestation, der var ramme om skyderierne.

Han havde en baseball-kasket på hovedet og bar en ansigtsmaske. Pludselig affyrede han uden tøven skud i forskellige retninger med sit håndvåben.

Bestilte takeaway-mad

De dræbte er identificeret som Xavier Gonzales, Ivan Noyala og Rafael Garcia, der alle ligesom den nu efterlyste dreng er en del af områdets latino-miljø.

En onkel til Xavier Gonzales har til Fox News forklaret, at hans purunge nevø ikke var sammen med de andre skudofre og ikke i forvejen havde kendskab til Abel Elias Acosta.

- Han kom ikke hjem, fordi en nogen traf en forfærdelig beslutning. Det var ikke hans problem. Men det blev det. Han havde intet med det at gøre. Gud vil nu tage sig af den person, der gjorde det, lyder det fra onklen, Rafael Gonzales.

I forbindelse med en pressekonference er det meldt ud, at den yngste af de nu afdøde drenge var i færd med at bestille tacos som takeaway, da tragedien udspillede sig.

Nok en 14-årig dreng blev dagen efter skyderiet anholdt, afhørt og derefter løsladt igen. Han menes, at have spillet en rolle, men er udenfor mistanke i drabssagen.

Politiet har med en retskendelse sikret sig ekstraordinær tilladelse til at efterlyse Abel Elias Acosta med navn og billede.

Normalt sker det ikke i sager, som involverer mindreårige, men i den konkrete situation er vurderingen, at det giver mening, da den unge mand menes at udgøre en overhængende risiko.