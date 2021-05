Politiets efterlysning var ulovlig

Politiet må ikke sende billeder ud af en anholdt for at efterlyse vidner eller mulige ofre, slår ny kendelse fast

Efterlysningerne om den 44-årige Thomas Gotthards færden, hvor Nordsjællands Politi sendte præstens billede ud i offentligheden for at finde vidner i sagen om Maria From Jakobsens forsvinden, var ulovlige.

Det står klart, efter at Østre Landsret i en anden sag har nægtet Københavns Politi at gøre noget lignende.

Københavns Politi fik i januar retten til at ophæve navneforbuddet på en formodet serie-voldtægtsforbryder, og samtidig ville politiet have lov til, at man i forlængelse heraf udsendte et billede af den sigtede for at få kontakt til flere mulige ofre og vidner.

Det er ikke lovligt

Men den gik ikke, vurderede først byretten og siden landsretten.

Begge instanser slog fast, at det ikke er lovligt at udsende billeder af en mistænkt, som allerede er i politiets varetægt.

- Kendelsen betyder, at der ikke er hjemmel i gældende lovgivning til at offentliggøre et foto af en mistænkt for at efterlyse mulige forurettede eller vidner. Det er simpelthen ikke lovligt, siger professor i strafferet Jørn Vestergaard til Ekstra Bladet.

Tiltalt for drab Thomas Gotthard er tiltalt for at slå sin hustru ihjel om morgenen 26. oktober 2020 og for 'usømmelig behandling' af lig. Han nægter sig skyldig i begge dele. Politiet mener, at hun er blevet slået ihjel, kort tid efter at hun kørte børnene i skole samme morgen. Den 43-årige psykolog og mor til to blev meldt savnet af sin søster dagen efter. Hun blev siden efterlyst som bortgået i 'stærkt nedtrykt tilstand'. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det Gotthards beskrivelse af konens tilstand. Nogle dage senere blev hendes bil fundet ved Bellahøj i København. Den var ulåst og hendes kørekort var efterladt i den. Hvis politiet har ret i deres mistanke, kan det ikke have været hende selv, der kørte bilen derind. Knap tre uger efter hendes forsvinden blev hendes mand anholdt. Vis mere Vis mindre

Professor: - Formentlig i god tro

Han påpeger dog også, at retten ikke tog specifikt stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en fotoefterlysning var lovlig, da Nordsjællands Politi i december bad om en ophævelse af navneforbuddet for at offentliggøre identiteten på Maria From Jakobsens formodede drabsmand.

Det fremgår af kendelserne fra by- og landsret. Spørgsmålet blev altså ikke afklaret dengang

- Selv om det var ulovligt i december, har politiet formentlig handlet i god tro, men den var nok ikke gået efter afgørelsen i den anden sag, konstaterer professoren.

Billeder fjernet

Ekstra Bladet ville gerne have stillet Nordsjællands Politi en række spørgsmål om deres overvejelser i forhold til at bringe billeder af den drabssigtede præst, og hvorfor de bragte billederne, når der ikke er hjemmel til det i lovgivningen.

Meldingen er dog, at ingen fra Nordsjællands Politi vil stille op til interview.

I stedet er der blevet fremsendt en række skriftlige citater fra 'anklagemyndigheden', hvor det fremgår, at politiet, da man i december anmodede retten om at ophæve navneforbuddet, tilkendegav over for retten, at man havde til hensigt at sende et billede ud af Thomas Gotthard.

Det fremgår også, at retten, som tidligere nævnt, ikke vurderede, om det ville være lovligt eller ej.

Samtidig bemærkes det i svaret, at man nu har fjernet billederne af den sigtede med den begrundelse, at det ikke længere er relevant for efterforskningen.

Politiet vil ikke svare Ekstra Bladet sendte disse opfølgende spørgsmål til Nordsjællands Politi, som de ikke har ønsket at svare på: Da I anmodede om ophævelse af navneforbuddet, bad I så også retten om at tage stilling til lovligheden af billedets offentliggørelse? Hvis ikke – hvorfor ikke? Får kendelsen i Østre Landsret Nordsjællands Politi til at ændre procedure fremover, når det gælder offentliggørelse af billeder af anholdte? Var det en fejl, at I bragte billedet jf. gældende lovgivning? Har Østre Landsrets kendelse spillet ind i jeres valg om at fjerne billede af den sigtede? Vis mere Vis mindre

Thomas Gotthard har skiftet forsvarer i løbet af sagen.

Den forsvarer, han havde, da navneforbuddet blev ophævet, ønsker dog ikke at kommentere de konkrete kendelser, da han ikke længere er advokat for præsten.

Den nuværende forsvarer, Jesper Storm Thygesen, siger:

- Vi havde selvfølgelig helst været det foruden, men det er jo svært at gøre noget ved nu, for skaden er jo sket, og det er foregået, inden jeg kom ind i sagen.

- Jeg vil tage en snak med min klient om, hvorvidt det er noget, vi skal gå videre med.

Rigsadvokaten: Vi drøfter sagen Landsretsdommerne var ikke enige i kendelsen om fotoefterlysningen af den formodede voldtægtsforbryder. En enkelt af de tre dommere mente, at der er hjemmel i den gældende lovgivning, men han var i mindretal. - I det konkrete tilfælde var han så i øvrigt enig i, at der ikke var grundlag for offentliggørelse, fordi mistanken om en alvorlig forbrydelse i de tre forhold ikke var særlig bestyrket, dvs. at der kun forelå en løsere mistanke om, at der kunne have været tale om voldtægt i de tre forhold, siger Jørn Vestergaard. Hos Rigsadvokaten er man ikke parat til at kommentere kendelsen om fotoefterlysningen. - vi drøfter i øjeblikket, hvad kendelsen konkret giver anledning til. Før vi er færdige med de drøftelser, kan vi ikke kommentre kendelsen yderligere, skriver presserådgiver Jens Fuglsang Edelholt i en mail til Ekstra Bladet. Spørgsmålet er, om man nu vil ændre loven, så politiet i fremtiden rent faktisk har lov til at offentliggøre billede af en mistænkt for at efterlyse ofre og vidner. - Det kan der være gode grunde til, siger Jørn Vestergaard. - Det afgørende i den forbindelse er så, at der er klare betingelser for, hvornår politiet kan benytte en sådan beføjelse. Først og fremmest må der gælde et krav om, at mistanken om en alvorlig forbrydelse skal være særlig bestyrket. Offentliggørelse af et foto på mistanke kan under alle omstændigheder være et ret belastende skridt, så det kan jo ikke nytte noget at give politiet mulighed for at gå på fisketur, hvis der ikke er et solidt grundlag for at forvente en vigtig fangst.

Retssagen mod Thomas Gotthard starter til efteråret. Liget af Maria From Jakobsen er ikke fundet. Centralt i efterforskningen er to blå tønder, som politiet har søgt viden om i offentligheden.