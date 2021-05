Politiets fund i boligkvarterer: Knive, bat og masker

Seks knive, gas- og pebersprays, et træbat, golfkøller og et støvsugerør med påførte skruer.

Det er blandt de fund, som Østjyllands Politi har gjort i forbindelse med en visitationszone, der blev indført efter to skudepisoder i det vestlige Aarhus i april.

Zonen, der blev oprettet i de to boligkvarterer Trillegården og Gellerupparken, har siden 16. april gjort det muligt for politiet at stoppe og visitere enhver i det afgrænsede område.

Eskalerende konflikt

118 gange er personer således blevet stoppet og visiteret, mens 42 biler er blevet ransaget, oplyser politiet.

Udover våben er der fundet en totenschlæger, en hammer, en skudsikker vest, en mindre narkomængde, maskeringsmasker og nogle tusinde kroner.

Ikke alle effekter er fundet på personer eller biler, men i stedet fundet i området, oplyser politiinspektør ved Østjyllands Politi, Carit Andersen.

- De her fund bekræfter, at der har været en form for eskalering af en konflikt i områderne. Det er selvfølgelig foruroligende, at vi gør de her fund, men vi er glade for, de er væk fra gaden nu, siger han til Ekstra Bladet.

Samtidig med udmeldingen om de adskillige fund oplyser politiet, at visitationszonen ophører natten til onsdag.

'Der har igennem den seneste tid været roligt inden for de to zoner, og Østjyllands Politi har derfor vurderet, at der ikke længere er grundlag for at benytte den øgede mulighed for at visitere', oplyser kredsen i en pressemeddelelse.

- Vi fortsætter med øget patruljering og synlighed i områderne, og vi vil fortsat kunne visitere folk, hvis vi har en rimelig mistanke om, at de har våben på sig. Vi følger situationen tæt, og vi er klar på at gøre brug af visitationszonerne igen, hvis det blusser op igen, siger Carit Andersen.

Tilfældig bil ramt

Det var 14. april, at en tilfældigt forbipasserende bil med en kvinde bag rattet blev ramt i skærmkassen over venstre baghjul, da to mørkklædte mænd på en PGO-scooter uden nummerplader affyrede flere skud på åben gade.

Skudepisoden fandt sted i krydset Silkeborgvej/Vestre Ringgade i Aarhus og skete ni dage efter, at der var blevet afgivet skud på Janesvej, der ligger ved Toveshøj.

De to episoder indikerede til politiet, at en konflikt mellem to grupperinger med tilholdssted i Trillegården og Gellerupparken var ved at blusse op.

- Det er jo helt uacceptabelt, at der bliver skudt hen over en stærkt trafikeret vej, og vi tager den her sag meget alvorligt og efterforsker den intensivt, sagde vicepolitiinspektør Lennart Glerup i forbindelse med sagen.