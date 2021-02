Politiets mistanke: Dreng stak 14-årig med kniv

Sociale myndigheder tager sig nu af den unge teenager, som mistænkes for at have stukket kammerat med kniv mandag aften i Nordsjælland

I nattens løb er politiet nået frem til, at det efter al sandsynlighed var en 14-årig dreng, der mandag aften i Dyssegård i Gentofte Kommune stak en lige så ung kammerat med kniv.

Det oplyser Daniel Conneely, vagtchef i Nordsjællands Politi.

- Vi har fået fat i den dreng, som vi formoder er gerningsmanden. Det er i hvert fald ham, vi mistænker, og han er nu overgivet til de sociale myndigheder, siger vagtchefen og henviser til, at der på grund af teenageres unge alder ikke er grundlag for at køre en straffesag.

Strid lå bag møde

Daniel Conneely forklarer, at de to teenagere i forvejen havde sat hinanden stævne i området nord for København.

- Det eneste jeg kan fortælle, er at der var en intern uenighed mellem de to, siger vagtchefen.

Politiet modtog det første 112-alarmopkald i sagen klokken 19.37. Det er uklart, om det var ofret selv eller forbipasserende, som ringede.

Hvor på kroppen, drengen blev ramt, og hvor mange stik, der var tale om, ønsker vagtchefen ikke at oplyse. Han bekræfter dog, at kvæstelserne ikke har været livstruende.

- Det hører ind under personfølsomme oplysninger i den her sag, lyder hans vurdering.

14-årig dreng stukket med kniv