Politiets mistanke: Han snød ældre borgere

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi deler nu billeder af en mand, som er mistænkt for at være involveret i svindel mod ældre

Har du set ham?

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi beder offentligheden om hjælp til at identificere en formodet gerningsmand. Han er mistænkt for at have snydt flere ældre borgere i Lolland og Guldborgsund kommune.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Falsk bankmand

Manden er ifølge ordensmagten én af måske flere formodede gerningspersoner. Han er mistænkt i en sag, hvor en person, som har udgivet sig for at være fra banken, har ringet ældre borgere op og fortalt dem, at der var overførsler til udlandet i gang fra deres konto.

Herefter har den falske bankmand sendt person, der udgav sig for at være en bankmedarbejder, til borgernes adresse for at 'sikre' deres hævekort.

'I alle tilfælde er hævekortene bagefter blevet misbrugt i hæveautomater,' oplyser politiet.

Politikredsen har i perioden fra 17. juli til 21. juli i år modtaget seks anmeldelser om sådanne svindelnumre, og alle sagerne efterforskes som bedrageri.

Beder om hjælp

I forbindelse med efterforskningen offentliggør Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi billeder af en mand, som de mistænker for at være involveret.

Han beskrives af politiet som mørk med solbriller, mundbind, tatovering på hals (skrift) og finger, hvid skjorte, mørke bukser og mørke sko. Billederne er fra flere hæveautomater på Lolland og Falster.

Hvis man har oplysninger i sagen, kender vedkommende eller har informationer om hans opholdssted, kan politiet kontaktes på telefon 114.