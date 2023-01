Politiets mistanke: To om hjemmerøveri

Overvågningsbilleder viser den mistænkte for et groft hjemmerøveri i selskab med en mand - formentlig var de to om sagen, oplyser politiet

Den ene kravlede ind ad et åbent vindue. Den anden har formentlig holdt vagt imens.

Sådan lyder mistanken fra Københavns Vestegns Politi, der fortsat efterforsker et groft hjemmerøveri mod en ældre kvinde i en boligblok på Højbjergvej i Herlev ved København.

I første omgang havde politiet information om, at en mand begik hjemmerøveriet, som Ekstra Bladet har beskrevet. Nu har efterforskningen blotlagt mistanken om, at to mænd arbejdede sammen.

De nye billeder fra politiet er ganske ringe, men viser den mistænkte mand (tv.), som politiet i forvejen har andre billeder af, i selskab med en anden mand. Foto: Politi

Nummer to mistænkte med hætte over hovedet. Foto: Politi

En række dårlige overvågningsbilleder fra området viser to mistænkte mænd sammen omkring gerningstidspunktet. Politiet er ganske bevidste om den ringe kvalitet af billederne og har ikke et naivt håb om, at nogen ligefrem genkender de to mænd ud fra billeder. Men informationer om hjemmerøveriet og beskrivelser af de to kan måske alligevel få en klokke til at ringe hos nogen, som kan hjælpe politiet videre i at indkredse gerningsmændene, lyder ønsket fra politiet.

De understreger alvoren i at udsætte folk for røveri i eget hjem.

– Det er der, hvor man har sit helle. Nogle af dem, som oplever det, har det meget dårligt efterfølgende, og nogle kan dårligt opholde sig i hjemmet, som politikommissær Søren Andersen, Københavns Vestegns Politi, siger.

Hjemmerøveriet fandt sted 3. januar kort før kl. 00.54.

En ældre kvinde havde åbnet et køkkenvindue og gik ind i sin stue, hvorefter en mand kravlede ind.

Kvindens søn har til Ekstra Bladet fortalt, at gerningsmanden blandt andet væltede hende tilbage på sofaen og lagde en pude over hendes ansigt, da hun skreg op.

Trak hende ud på toilettet

– Han trak hende så ud på toilettet og lukkede døren efter hende. Men det lykkedes min mor at løbe ud i entréen og komme ud af hoveddøren, fortalte sønnen.

Imens rodede gerningsmanden rundt i lejligheden og forsvandt med nogle smykker.

Politiet beskriver den ene på billederne som 170-180 cm, alm til robust krop, kort hår og iført joggingtøj. Han havde en skuldertaske med og talte engelsk. Nummer to mistænkte beskrives som 180-190 cm, iført sorte/mørke sko og tætsiddende bukser og jakke med hætte eller hættetrøje under jakken.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af anmeldte hjemmerøverier har været hastigt på tilbagegang i mange år. I 2011 toppede den grumme statistik med 304 anmeldte sager. Ifølge Rigspolitiets tal var der sidste år anmeldt 133 sager på landsplan om røveri i egen bolig og røveri under særligt skærpende omstændigheder i egen bolig.