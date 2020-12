Politiets nye våben: Overvågning skal forhindre nytårssmitte

Østjyllands Politi bruger nytårsaften overvågningskamera til at forhindre, at folk overtræder forsamlingsforbud på Store Torv og Rådhuspladsen i Aarhus

Østjyllands Politi tager usædvanlige metoder i brug, når større forsamlinger og uhensigtsmæssig brug af nytårsfyrværkeri skal forhindres nytårsaften.

I løbet af 31. december sættes en række overvågningskameraer op på Store Torv og på Rådhuspladsen i Aarhus, og sammen med en generel øget patruljering i den centrale del af byen skal det efter planen være med til at forhindre dels fyrværkeriulykker og dels coronasmitte i at brede sig.

Det fortæller chefpolitiinspektør Klaus Arboe til Ekstra Bladet.

- I virkeligheden handler det om, at vi ikke smitter hinanden. Vi vil være til stede med øget bemandning. Men der er også et behov for at se, hvordan det ser ud lidt fra oven. Det skal vi bruge kameraerne til, siger Klaus Arboe til Ekstra Bladet.

Det er første gang, at Østjyllands Politi på den måde bruger stationære overvågningskameraer til egentlige igangværende politiopgaver, hvor der ikke er en konkret mistanke, fortæller chefpolitiinspelktøren til Ekstra Bladet. Den slags er tidligere set andre steder for eksempel til større fodboldkampe, hvor optøjer blandt fodboldtilhængere skal forhindres.

Senere kan politiet rejse sigtelser mod personer, der kan identificeres på optagelserne.

Sådan vil det også være med overvågningskameraerne nytårsaften. Optagelserne vil blive båndet, og efterfølgende vil politiet have mulighed for at bruge optagelserne i en eventuel bevisførelse ved domstolene, fortæller Klaus Arboe. Det kommer til at gælde både ulovlig brug af fyrværkeri, eventuelle voldelige episoder, men også overtrædelse af forsamlingsbestemmelserne.

- Tanken med at bruge overvågning er at få et overblik over situationen. Sådan så vi kan udnytte vores tilstedeværelse bedst muligt. Men optagelserne bliver båndet, og derfor kan det efterfølgende bruges som bevis i en eventuel straffesag, siger Klaus Arboe.

Østjyllands Politi opfordrer helt generelt folk til at holde sig fra steder nytårsaften, hvor der traditionelt samles mennesker. Den opfordring er i tråd med sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger.

- Vi håber, at aftenen kommer til at forløbe stille og roligt, og at østjyderne følger myndighedernes anbefalinger. Vi har alle et fælles ansvar for, at vi får en god og sikker nytårsaften, siger chefpolitiinspektøren.

De midlertidige kameraer vil blive taget ned igen kort efter nytårsaften. Der vil blive skiltet med information om overvågningskameraerne de steder, de er sat op.