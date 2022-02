Politiets problem: Mias telefon gik død

Vicepolitiinspektør Frank Olsen oplyser nu, at Mia Skadhauge Stevns mobiltelefon gik død i løbet af natten for hendes forsvinden i Aalborg

Den på fjerde døgn sporløst forsvundne sygeplejeelev Mia Skadhauge Stevns mobiltelefon har spillet en central rolle i politiets målrettede arbejde på at finde frem til den 22-årige kvinde.

Men problemet er, at der ikke er så meget kommunikation at gøre godt med i timerne fra den sidste del af hendes bytur med en veninde i Jomfru Ane Gade og frem til, at hun klokken 06.09 stiger ind i en mørk bil ud for dagligvarebutikken Netto på Vesterbro.

Det oplyser Frank Olsen, vicepolitiinspektør og leder af efterforskningen i Nordjyllands Politi.

Mia Skadhauge Stevn havde sin mobiltelefon med på byturen, for sin forsvinden natten til søndag. Men den gik død i løbet af natten. Foto: Nordjyllands Politi

Det er stadigvæk ikke lykkedes politiet at opspore den mørke bil, som Mia Skadhauge Stevn steg ind i på Vesterbro i Aalborg tidligt søndag morgen. Foto: Nordjyllands Politi

- Vi har arbejdet med mange spor i efterforskningen, og selvfølgelig er vi opmærksomme på hendes telefon. Vi kan bare konstatere, at det går død i løbet af natten. Præcis hvornår kan jeg ikke sige, forklarer Frank Olsen.

Usikkerhed om telefonen

Efterforskningslederen kan heller ikke afsløre, hvorfor Mia Skadhauge Stevns telefon gik ud først på natten til søndag.

- Den kan være gået tør for strøm. Hun kan også have tabt den eller indtastet en forkert kode. Der kan være mange forhold, der har gjort sig gældende, siger Frank Olsen.

Lasse Bøgelund, bestyrer på Club Wolf, har tidligere forklaret i et interview med Ekstra Bladet, at Mia Skadhauge Stevn var beruset, og at han havde svært ved at opfange, hvad hun sagde, da han var i kontakt med hende på baren omkring klokken 5.50.

På det tidspunkt har hendes telefon været død.

Barbestyrer Lasse Bøgelund med den overvågningsvideo af Mia Skadhauge Stevn, som blev optaget, da hun forlod Club Wolf i Jomfru Ane Gade omkring klokken 6 natten til søndag. Foto: René Schütze

Den unge kvinde forlod Club Wolf klokken 06.01, og otte minutter senere blev hun for sidste gang filmet af et overvågningskamera, da hun steg ind i en sort bil på Vesterbro.

Stort socialt netværk

Frank Olsen oplyser, at politiet arbejder med de oplysninger, der er tilgængelige på Mia Skadhauge Stevns telefon.

Han ved ikke, om nogen fra hendes netværk kan have forsøgt at tage kontakt, efter at telefonen slukkede.

Mia Skadhauge Stevn er af sin familie og sine venner kendt som en sød og omsorgsfuld person. Hun har en fast kæreste, mange kontakter på Facebook og et stort socialt netværk.

At den 22-årige dagen efter - i løbet af søndagen - ikke var til at komme i kontakt med, var meget usædvanligt, har Frank Olsen tidligere oplyst til pressen.

- Der er et godt forhold mellem hende og forældrene, og hun plejer altid at give lyd fra sig enten via sms eller telefonopkald. Det tror jeg, at vi alle kender som forældre, at når det afviger fra normalen, så bliver vi bekymrede.