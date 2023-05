Politiets teori: 15-årig blev betalt for at dræbe

En 15-årig dreng fik ifølge politiet 100.000 kroner for at skyde en anden 15-årig på en sushirestaurant nær Stockholm. Pengene brugte han på mærkevarer i et stormagasin inden sin anholdelse

Otte personer sidder varetægtsfængslet i en uhyggelig drabssag fra Sverige, hvor en blot 15-årig dreng blev skudt og dræbt, da han opholdt sig på en sushirestaurant i Skogås syd for Stockholm.

Drabet fandt sted 28. januar, og få dage senere blev en 15-årig dreng anholdt og sigtet for drabet.

Ifølge politiet blev den 15-årige betalt 100.000 kroner for at udføre drabet, og han fik pengene to dage efter den fatale skudepisode.

Det skriver Expressen.

Betalte kontant

Ifølge mediet modtog den 15-årige dreng det høje beløb i kontanter. Kort herefter tog han på shoppingtur i stormagasinet NK, hvor der ikke blev sparet på noget.

Han skulle angiveligt have købt en større mængde mærkevarer. Heriblandt en Gucci-kasket, et par designerbukser, sko fra Nike og en jakke af mærket Moose Knuckle.

Varerne blev betalt med de kontanter, han havde fået stukket i hånden kort forinden.

'Veltilrettelagt'

Mediet skriver, at den 15-årige var iført det tøj, han købte i NK, da han senere blev anholdt.

Den 15-årige dreng nægter sig skyldig i alle anklager.

Ifølge Expressen var drabet en planlagt og veltilrettelagt forbrydelse, hvor flere personer var involveret.

Man mener, at den 15-årige var den, der trykkede på aftrækkeren, imens de øvrige syv varetægtsfængslede menes at have spillet forskellige roller i forbindelse med planlægningen og udførelsen.