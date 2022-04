Politiets teori: Lokket i baghold og likvideret af sine egne

En 25-årig mand med tilknytning til NNV-banden blev tirsdag fængslet i fire uger sigtet for at lokke drabsoffer i baghold - han nægter sig skyldig

Ekstra Bladet

To mænd med tilknytning til NNV mødtes i december sidste år ved et afsides grønt område omkring Krebsdammen i Herlev. Den ene af de to - en 21-årig mand - troede, at de skulle forsøge at dræbe gadebandens fjender.