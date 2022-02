Politiets teori: Mia endte i bilen ved et tilfælde

En af politiets teorier er, at Mia Skadhauge Stevn satte sig ind i mørk bil, fordi hun blev overrasket over, hvor lang ventetid der var til næste bus

Mia Skadhauge Stevn, der nu formodes dræbt, havde været i byen med en veninde det meste af natten, men var alene, da hun søndag morgen klokken 06.01 blev fanget på et overvågningskamera ved Club Wolf på Jomfru Ane Gade. Herfra gik hun mod Vesterbro.

Ifølge politiet gik hun muligvis i den retning, fordi der herfra går en bus, som kører mod hendes hjem.

Men hvis det har været formålet, gik hun forgæves.

Den sorte bil tilhører den ene af de to mænd, der er anholdt for drab. Politifoto

Den sidste natbus var for længst kørt, og den næste bus kørte først fra busstoppestedet ud for Vesterbro 99 klokken 07.35. Det fremgår af skiltet ved busstoppestedet.

Om billederne på videoovervågningen, hvor Mia Skadhauge Stevn er set for sidste gang, siger efterforskningslederen, at det ser ud til, at hun står ved busstoppeskiltet og venter på bussen.

– Og så tænker vi, at hun måske er blevet overrasket over, hvad klokken er. Måske opdager hun, at klokken er seks, og at der er halvanden time til, at bussen går.

– Det er måske derfor, at hun vælger den anden løsning med at sætte sig ind i bilen. I håb om at blive kørt hjem, siger Frank Olsen.

Ifølge politiet ser det ikke ud til på videoovervågningen, at Mia Skadhauge Stevn prajer en taxi, men da den mørke bil holder ind stiger hun efter få sekunder ind i den.

Det var her ved Netto, at Mia Skadhauge Stevn forsvandt, da hun satte sig ind i en sort bil. Foto: René Schütze

Fra busstoppestedet tager det blot 14 minutter at køre i bil til Mia Skadhauge Stevns lejlighed.

Men hun kom aldrig hjem.

Da politiet dagen efter ankom til lejligheden kunne de kontatere, at alt var urørt. Nu mener de, at hun er blevet dræbt. To mænd på 36 år er blevet anholdt og fremstilles i grundlovsforhør torsdag.

Siden anholdelsen 11.20 onsdag har de sigtedes huse været genstand for politiets opmærksomhed. Især den ene adresse - et gult hus i Flauenskjold - er blevet undersøgt, og teknikere er stadig til stede.