Politiets teori: Ville dræbe fem dage før

I forbindelse med efterforskningen af drabet på en 20-årig frisør har politiet offentliggjort video af mænd på motorcykel - politiet mener, de to var ude for at dræbe

Allerede fem dage før en 20-årig frisør blev skudt og dræbt i en frisørsalon i Mørkhøj, København var to mænd på motorcykel klar til at slå til med skydevåben.

Det mener Københavns Politi i efterforskningen af det uopklarede drab.

Politiet har lørdag frigivet en video, der viser mændene på motorcykel ved salonen.

- Vi tror ikke på, at de bare var ude for at rekognoscere. De kørte tæt på salonen, og de var helt nede i gåtempo, siger vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard til Ekstra Bladet.

De to mænd var begge iført sort tøj med hætterne trukket op over hovederne, og bagsædepassageren holdt ifølge politiet en pistol i hånden.

- Mener I, at de var ude efter den frisør, der blev dræbt fem dage senere?

- Vi ved, at han var til stede på daværende tidspunkt, så det er en teori, men vi kan ikke udelukke, at man ville skyde en anden.

Mændene kørte forbi salonen flere gange. her et af billederne derfra. Foto: Politiet

- Hvorfor opgav de så deres forehavende den dag, tror I?

- Normalbilledet ved salonen var, at man tit hang lidt ud eller stod udenfor og røg cigaretter. Det er muligt, at gerningsmændene har gået efter det, siger Bjarke Dalsgaard.

De to kørte på en sølvgrå Yamaha-motorcykel af mærket VP250 X-City. Motorcyklen passerede frisørsalonen Salon Ørn fire gange og forsvandt derefter ad Mørkhøjvej til Novembervej.

Motorcyklen på overvågningsvideoen blev stjålet fra en villa i Klampenborg den 18. september. Den blev fundet igen lørdag den 26. september i en passage mellem Dildhaven 3A og 5 i Herlev.



- Vi efterforsker de to sager ud fra, at der er en sammenhæng imellem dem. Derfor er vi meget interesserede i at høre fra vidner, der har set personerne på motorcyklen køre forbi Salon Ørn, men også hvis man har set motorcyklen i tidsrummet, efter den blev stjålet, eller hvis nogen har set den blive efterladt i Herlev, siger Bjarke Dalsgaard.

Politiet har også frigivet billeder af drabsmanden og efterlyser vidner, der kan hjælpe dem videre i efterforskningen.

- Hvorfor offentliggør I først nu videoovervågningen?

- Det var nogle taktiske og efterforskningsmæssige årsager til, at vi valgte at holde kortene tæt til kroppen, siger vicepolitiinspektøren til Ekstra Bladet.

Henvendelser til Københavns Politi på 114

Dræbt på tæt afstand Den 20-årige frisør blev skudt på kort afstand, da drabsmanden kom ind i salon Ørn på Mørkhøjvej i Brønshøj den 29. september 2020. Drabsmanden kom gående klokken 12.45 kom gående ad Mørkhøjvej i sydlig retning kort før krydset Mørkhøjvej/Novembervej. Han fortsatte mod Salon Ørn på Mørkhøjvej 67, men passerede i første omgang salonen og går efterfølgende ad Muldager. Politiet ved, at gerningsmanden befandt sig omkring Muldager på et ukendt sted i fire minutter. Han vendte så retur til Salon Ørn kl. 12.52, hvor han gik ind og skød den 20-årige. Herefter flygtede gerningsmanden ad Muldager i retning mod Kagsløkke.



Han beskrives som 183-200 cm høj og almindelig af bygning. Han var iført en sort regn- eller skaljakke med hætten trukket op over hovedet, sort kasket, sorte regn- eller skalbukser, sorte sko og sorte handsker. Han var desuden iført hvidt eller lyseblåt mundbind og bar på en pose.



- Vi vil meget gerne i kontakt med vidner, der har set gerningsmanden på de ruter, han fulgte før og efter drabet. Han kan være steget ud af en bil i nærheden af krydset Mørkhøjvej/Novembervej, og han kan ligeledes have benyttet et flugtkøretøj, Vis mere Luk

Her ses selve den formodede drabsmand flygte efter drabet. Foto: Politiet

Læs meget mere om drabssagen herunder:

Kevins mordere på fri fod: Sover de godt om natten?