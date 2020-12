Politifolk bevogter smittet 97-årig på ubestemt tid

En corona-smittet 97-årig beboer på et plejecenter i den nordsjællandske by Snekkersten har siden 17. december været mandsopdækket i døgndrift af to politibetjente.

Det bekræfter David Buch, vagtchef i Nordsjællands Politi overfor Ekstra Bladet, og han fortæller, at der stadigvæk i alle døgnets timer er politifolk til stede udenfor kvindens plejebolig.

Politiets vagtchef oplyser, at ordensmagten oprindelig blev kørt i stilling efter anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi den psykisk syge kvinde ikke ønskede eller ikke var i stand til at forstå vigtigheden i, at hun skulle overholde reglerne om selvisolation.

- Hun er gået ud nogle gange, og vi blev så bedt om at sikre, at det ikke sker igen. I virkeligheden er det jo synd for hende, forklarer David Buch, og han oplyser uddybende, at det er første gang, Nordsjællands Politi under corona-epidemien har taget en længerevarende opgave af den karakter på sig.

- Det viser mest af alt, at det er nogle meget specielle tider, vi lever i, siger vagtchefen.

Politi tilkaldt seks gange

David Buch forklarer, at der ikke er kommet nogle meldinger om, hvor længe bevogtningen skal fortsætte. Den har nu stået på i 10 døgn.

- Men vi er der stadigvæk, bekræfter han.

Styrelsen for Patientsikkerhed (SPS) ønsker ikke at kommentere den konkrete enkeltsag.

Men en talsmand for styrelsens presseafdeling, bekræfter overfor Ekstra Bladet, at der i år er gennemført i alt seks lignende påbud om isolering af corona-smittede. I alle tilfælde er politiet blevet bedt om assistance.

Det ligger i forlængelse af Folketingets ændring af epidemiloven i marts 2020. De nye regler giver SPS mulighed for at udstede påbud, om at smittede skal lade sig teste, indlægge eller isolere. Men kun 'hvis det er tvingende nødvendigt' for at forebygge corona-smittespredning

I praksis kan påbud kun komme på tale, hvis en smittet person har en risiko-adfærd for eksempel på grund af psykisk sygdom, eller hvis han eller hun færdes i et miljø, hvor andre er særligt sårbare.