Politifolk er tiltalt for overfald på borger ved tankstation

En mand fik en særdeles hårdhændet behandling af to politifolk på en ubemandet tankstation på Sydsjælland for godt to år siden.

Det hævder i hvert fald Statsadvokaten i København, der har rejst tiltale om vold mod de to betjente.

Begge nægter sig skyldige. Sagen skal afgøres af en domsmandsret i Retten i Nykøbing Falster torsdag og fredag.

Tiltalen skyldes en episode tidligt om morgenen 12. juli 2020. Den fandt sted mellem klokken fire og seks, fremgår det af anklageskriftet.

Manden blev - hævdes det - først skubbet, så han ramte ind i en åbenstående bagklap på en bil og slog hovedet.

Derefter skal den ene betjent havde grebet fat om mandens hals, og begge skal have presset mandens hoved og overkrop ned i bagagerummet. Til sidst pressede de bilens bagklap ned over manden, lyder beskrivelsen i tiltalen.

Det sker forholdsvist sjældent, at politifolk tiltales for vold begået i tjenesten.

Denne type sager efterforskes af Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Derefter tager den overordnede anklagemyndighed stilling til, om der er grundlag for en tiltale.

I den aktuelle sag, der nu skal for retten, besluttede statsadvokaten at rejse tiltale i marts i år. Det vil sige et år og tre måneder efter hændelsen ved benzinstationen.