Politifolk og anklagere festede: Corona-skandale i Nordsjælland

Sådan svarer Politidirektøren

'Nordsjællands Politi kan bekræfte, at der er en række medarbejdere i politikredsen, som er smittede med Covid-19, ligesom en række medarbejdere er i karantæne som følge af den foretagne smitteopsporing. Der er tale om såvel politiuddannede som civile medarbejdere.

Det er kommet frem i forbindelse med vores smitteopsporing, at nogle af de smittede har mødtes socialt i deres fritid.

Et socialt arrangement kan forekomme i mange forskellige udgaver, og der er ikke endnu ikke klarhed over, hvad der er foregået.

Der må bare slet ikke herske nogen tvivl om, at vi alle har et ansvar for at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, fordi det er måden, vi kommer bedst og hurtigst gennem den globale pandemi. Og man kan godt forvente af os, som er ansatte i politiet, at vi tager det ansvar særligt alvorligt, fordi vi er med til at løse samfundsvigtige opgaver, som der også skal være mandskab til at løse på trods af Covid-19. Hvis vi opfører os ufornuftigt, risikerer vi selv at blive syge og derefter smitte vores kollegaer.

Når de nu sygemeldte medarbejdere vender tilbage på arbejde, vil vi danne os et overblik over, hvad der er op og ned i sagen, og på det grundlag vurdere, hvad det måtte give anledning til,' lyder det fra politidirektør i Nordsjællands Politi Jens-Christian Bülow i en mail til Ekstra Bladet.