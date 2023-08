Politiindsats ved omstridt stutteri: Leder efter nedgravede heste

Politiet, Fødevarestyrelsen og Viborg Kommune er onsdag til stede på flere adresser i forbindelse med et uanmeldt tilsyn på Stutteri Viegård, hvor de blandt andet graver efter nedgravede heste.

Det sker på baggrund af flere henvendelser og anmeldelser, som de har modtaget den seneste tid. Desuden er det en opfølgning på et tidligere tilsyn.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Sammen med politiet graver vi flere steder på ejendommene. Det handler først om fremmest om at finde ud af, om der er nedgravet heste uden tilladelse, siger direktør for Teknik- og Miljø i Viborg Kommune Hans Jørn Laursen.

Tilsynet vil vare det meste af dagen, oplyser politikredsen.

Dyrlæger og politi

Fødevarestyrelsen deltager også i tilsynet.

- Vi er med som embedsdyrlæger, og det er vigtigt for os, at dyrene er sunde og har det godt. På tilsynet er det vores opgave at vurdere dyrenes sundhed og velfærd. Vi kontrollerer, at dyrene får den pasning, pleje og behandling, de har krav på i henhold til dyrevelfærdsloven, siger veterinærchef i Fødevarestyrelsen Flemming Kure Marker.

Vurderes det, at dyrevelfærdsloven er overtrådt, skal embedsdyrlæger og jurister hos Fødevarestyrelsen vurdere overtrædelsens alvor. Efterfølgende er det op til politi og anklagemyndighed at vurdere, hvorvidt sagen skal have et retsligt efterspil.

I pressemeddelelsen skriver Midt- og Vestjyllands Politi, at kontrolbesøget kommer til at tage udgangspunkt i de konkrete ting, de observerer på dagen.

'Når borgere anmelder en overtrædelse af dyrevelfærdsloven, sker det ofte med billeder som dokumentation. Kontrolbesøget tager dog altid udgangspunkt i observationer på dagen, for forholdene kan både være værre eller bedre end det, som anmelderens billeder viser. Ejeren kan f.eks. have rettet op på kritiske forhold eller have sat syge dyr i behandling i den mellemliggende periode.'

Protesterne går blandt andet på, at hestene ikke får den dyrelægebehandling, som de skal have. Foto: Anders Brohus

Flere voldssager

Der har den seneste tid været stor opmærksomhed rettet mod stutteriet nær Viborg, hvor der blandt andet har været flere sammenstød mellem ansatte og demonstranter, som mener, at stutteriets heste bliver vanrøgtet.

Efter at vrede demonstranter 7. august troppede op med skilte og bannere for at protestere, har politiet øget sin tilstedeværelse i området omkring stutteriet.

Ugerne forinden var også præget af demonstrationer, og vicepolitiinspektør Christian Toftemark, der er leder af lokalpolitiet i Viborg-Skive, udtalte i den forbindelse:

- Det er helt uacceptabelt. Vi arbejder nu med flere voldssager samt andre overtrædelser, som relaterer sig til den opmærksomhed, som stutteriet har fået hen over sommeren.

- Der skal være lov og orden, og det sætter vi ekstra ind for at sikre nu, siger vicepolitiinspektør Christian Toftemark, der er leder af lokalpolitiet Viborg-Skive.