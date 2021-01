Politijagt: Betjente måtte springe for livet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Betjentene troede efter alt at dømme, at de havde trængt manden op i en krog, da han var kørt ind i en gård på Husumvej i Brønshøj.

Han havde dog ikke til hensigt at overgive sig.

- En patrulje har set, at han er kørt ind i en baggård, og da de forsøger at rette henvendelse, sætter han i gang og begynder at lave nogle styreudslag til højre og venstre for at få vendt bilen på det snævre område, fortæller Anders Frederiksen, central efterforskningsleder ved Københavns Politi, tirsdag morgen til Ekstra Bladet.

- De har tænkt, at 'nu går vi op og tager fat i føreren', men så begynder han at køre rundt derinde, kollegerne må hoppe til side, og han kører derfra, tilføjer han.

En anden patrulje satte derpå efter den undvegne bilist, der dog slap væk. Jagten var begyndt på den københavnske vestegn, og da manden, som Vestegnens Politi var interesseret i, kørte ind i nabopolitikredsen, bad man om assistance fra kollegerne i København.

- Vi vil gerne have fat i ham, og hvis nogen har set noget eller har kendskab til føreren af bilen, hører vi gerne fra dem, siger Anders Frederiksen, som i skrivende stund ikke har noget signalement af den eftersøgte.

Han er ikke klar til at melde ud, om bilisten med overlæg forsøgte at ramme de to betjente i gården.

- Heldigvis er der ikke nogen, der er kommet til skade, siger efterforskningslederen.

Københavns Politi fik meldingen om biljagten to minutter over midnat.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer