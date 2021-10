Politikamera afslører nye detaljer om skænderi før drab

Politiet har offentliggjort nye oplysninger om det skænderi, 22-årige Gabby Petito havde med sin forlovede, få uger før hun forsvandt. Her bad hun grædende om ikke at blive adskilt fra kæresten, selvom han havde taget fat i hende

Den dræbte blogger Gabby Petito bad politiet om ikke at adskille hende og kæresten Brian Laundrie, da parret blev stoppet efter en forbipasserende havde anmeldt, at han havde set Laundrie slå Petito.

Det fremgår af video fra politibetjentens kropskamera, hvorfra flere detaljer er blevet offentliggjort. Det skriver CNN.

Parret var på roadtrip gennem USA, da de blev stoppet af politiet. De fik lov at køre videre, men fire uger senere blev Gabby Petito meldt savnet og 1,5 uge efter det fundet dræbt. Samtidig forsvandt hendes forlovede sporløst. Han er nu efterlyst af FBI.

12. august blev 22-årige Gabby Petito fanget på video af en færdselsbetjents kropskamera. Knap 1,5 måned senere blev hun fundet dræbt. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

- Vi slog hinanden

På det 52 minutter lange videoklip, som politiet nu har offentliggjort detaljer fra, fortæller en grædende Gabby Petito, at parret har skændtes hele morgenen. Hun bekræfter også, at parret har været i håndgemæng.

- Slog han dig, spørger betjenten Eric Pratt, som bar det kamera, der har optaget hele seancen.

- Ja, det gjorde han vel, men jeg slog ham først, lyder det fra den 22-årige blogger.

- Altså, han tog fat i mit ansigt. Han slog mig ikke decideret, han slog mig ikke ansigtet, siger hun og forklarer, at Brian Laundrie tog fat i hendes ansigt med sine negle. I den forbindelse fik hun en rift på den ene kind.

Brian Laundrie og Gaby Petito. Foto: Florida Police/Ritzau Scanpix

Ville ikke splittes ad

Herefter beder Gabby Petito betjenten ikke at splitte parret ad.

- Vi er et team. Vær sød. Det kommer til at gøre mig angst. Kan vi ikke bare få en bøde, spørger hun.

Som svar vælger betjenten at tage fat i sin overordnede for at høre, om der er noget i vejen for at lade parret køre videre.

Ifølge CNN vurderede betjenten, at hverken Gabby Petito eller 23-årige Brian Laundrie, som havde mindre rifter på sin kind og arm, var i fare, og der blev ikke optaget anmeldelse af sagen.

Parret blev dog opfordret til at bruge natten hver for sig, hvilket de gjorde. Laundrie tjekkede ind på et hotel, mens Petito blev i bilen.

Brian Laundrie vendte tilbage fra en tur over USA i en ombygget varevogn uden sin forlovede Gabby Petito. Da eftersøgningen efter hende blev sat i gang forsvandt han også selv. Gabby Petito forsvandt efter drømmetur med sin forlovede Brian Landrie. Forstå hele sagen her.

Her er forløbet i sagen

Episoden med politiet udspillede sig 12. august. Lidt mere end to uger senere havde Gabby Petitos familie den sidste kontakt med hende over telefonen. Her sendte den 22-årige og hendes mor adskillige sms'er til hinanden.

Familien modtog også en sms 30. august, men den tror de ikke på, kom fra Petito selv. I beskeden stod der blot: 'Ingen forbindelse i Yosemite.'

1. september vendte Brian Laundrie alene hjem til parrets hjem i North Port i Florida, og her fandt politiet også senere parrets hvide bil.

Politiet udsendte i forbindelse med Gabby Petitos forsvinden dette billede af hende. Foto: TNS/ABACA/Ritzau Scanpix

10 dage senere tager Gabby Petitos familie kontakt til politiet, fordi de ikke har hørt fra datteren længe og ikke kan etablere kontakt. 16. september opfordrer de gennem politiet til, at Laundrie-familien hjælper med at finde den 22-årige kvinde.

Dagen efter tager Brian Laundries familie fat i politiet og fortæller, at de ikke har set den 23-årige siden 14. september. Det får politiet til at igangsætte en større eftersøgning efter den forsvundne mand.

19. september bliver Gabby Petito fundet død i Teton County i Wyoming. Få dage efter udsender FBI en efterlysning, hvor Laundries eftersøges for 'brug af uautoriserede enheder', som dækker over, at han har brugt en andens hævekort til at hæve 1000 dollar. Han er altså ikke direkte efterlyst for drabet.