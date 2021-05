Politiker dræbt: 23-årig bilist ville skifte sang på mobilen

En 23-årig bilist ville skifte sang på sin mobiltelefon, der sad i en holder til højre for rattet, og det øjebliks uopmærksomhed kostede en 57-årig kvinde livet og kvæstede hendes mand hårdt.

Bilisten overså en forankørende bil, og med en fart på mellem 86 og 111 km/t ramte den 23-årige bilen bagfra på Hillerødmotorvejens forlængelse ved Kollerødvej i Allerød.

Den 57-årige kvinde mistede herredømmet over sin bil, der kørte direkte ind i et træ.

Hun var dræbt på stedet, mens hendes mand fik et ustabilt brud på en lændehvirvel, flere brud på ribbenene, brud på brystbenet, læsion af tyktarmen, læsion af milten og brud på venstre underarm.

Det fremgår af anklageskriftet mod den 23-årige bilist, der i næste uge stilles for Retten i Hillerød, tiltalt for uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse og for overtrædelser af færdselsloven.

Han nægter sig skyldig i tiltalen.

Kræver kun en bøde

Trods de alvorlige konsekvenser nedlægger anklagemyndigheden kun påstand om en bøde til bilisten og en betinget frakendelse, fordi der ikke er beviser for vanvidskørsel eller spirituskørsel.

Han var oprindeligt mistænkt for spirituskørsel, men den endelige alkoholprøve viste ikke en promille over den tilladte.

Politiet fandt 1,14 gram hash hos bilisten efter ulykken.

Den dræbte kvinde var Lisbeth Lykke Harsvik, der var formand for Socialdemokratiets afdeling i Furesø.

Foto: Socialdemokratiet Furesø

Ulykken skete 25. juli sidste år cirka klokken 23.55.

følge anklageskriftet undlod den 23-årige bilist blandt andet at udvise agtpågivenhed og holde passende afstand til forankørende, da han gav sig til at fumle med mobilen for at sætte ny musik på. Han kom ikke selv synderligt til skade.

Lisbeth Lykke Harsviks mand blev kørt til Rigshospitalets traumecenter og opereret.