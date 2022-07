Politiker kræver svar i mystisk sag

Politiet kalder betonklodserne for 'hastighedsdæmpende foranstaltninger'

Spekulationerne om en sag fra Aarhus, hvor en sølvgrå Mercedes en mandag aften bragede ned gennem Frederiksgade, er mange.

For siden episoden, hvor folk måtte springe væk for ikke at blive ramt af bilen, har kommunen opstillet betonklodser op i gaden, og grundlovsforhøret mod den 33-årig, mandlige fører af bilen blev ført bag dobbelt lukkede døre.

Men offentligheden får intet at vide, og flere spekulerer i, om der kan være tale om et forsøg på en terrorhandling, der fandt sted 18. juli. Det får nu en politiker til at kræve svar, så der kan komme ro.

- Hvis der ligger terrorsikring bag, er det jo ganske alvorligt, og så synes jeg, det er vigtigt, at der er offentlighed omkring det, hvis der enten er en konkret trussel mod Aarhus, eller hvis man har fundet et sted, hvor der ikke er sikret nok, siger Jakob Søgaard Clausen, der er byrådsmedlem for DF i Aarhus, til TV2 Østjylland.

Han mener, at det skaber utryghed blandt befolkningen, at ingen får noget at vide om baggrunden for betonklodserne, der pludselig pryder gadebilledet.

Hemmeligholdt sigtelse

Når sagen bliver ført bag dobbelt lukkede døre i retten, betyder det, at offentligheden end ikke må kende sigtelsen mod den 33-årige eller baggrunden for, at anklageren ønsker dørene lukket i retssagen.

Tidligere vicepolitiinspektør og drabschef i Københavns Politi Jens Møller har tidligere sagt til TV2Østjylland, at betonklodserne giver mindelser til andre terrorangreb og -forsøg, hvor der efterfølgende er blevet opstillet betonklodser.

- Når der er dobbeltlukkede døre, er det alvorligt, sagde Jens Møller til lokalmediet.

Teknik og Miljø i Aarhus har over for TV2 Østjylland bekræftet, at det er dem, der har sat betonklodserne op, men vil ikke komme nærmere ind på, hvad årsagen til det er.

I stedet henviser de til politiets udtalelse til mediet, hvor chefpolitiinspektør Klaus Arboe i et skriftligt svar kalder betonklodserne for 'hastighedsdæmpende foranstaltninger', så scenariet ikke kan gentage sig.