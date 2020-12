Politiker om Olivers død: Voldsomt at skyde ubevæbnet mand

Retsordførerne for Radikale Venstre og Enhedslisten undrer sig over, at de betjente, der skød nu afdøde Oliver Dalgaard, tyede til pistoler som det første

- Hold da op. Sikke en video. Jeg har svært ved at se, at der skulle være en god grund til at affyre det første skud ud fra det, jeg kan se.

Det siger Kristian Heegaard, radikal retsordfører, efter på ekstrabladet.dk at have set den private videooptagelse, som viser centrale dele af to betjentes fatale skud-konfrontation med den nu afdøde 25-årige Oliver Dalgaard.

- Det er meget voldsomt. Jeg synes, det er hårdt at se den optagelse, siger Kristian Hegaard.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kristian Hegaard, radikal retsordfører, synes, det er svært og hårdt at se den private videooptagelse af betjente, der skyder den 25-årige Oliver Dalgaard. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det er Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten, enig i.

- Det her er en meget alvorlig sag. Politifolk skal for alt i verden undgå at slå folk ihjel, siger Rosa Lund, som ikke er i tvivl om, at politiet har samme holdning.

Skud allersidste mulighed

Oliver Dalgaard blev ramt af fem dødbringende skud før middag lørdag 24. oktober i år foran sin lejlighed i den lille østjyske by Rodskov.

Han døde dagen efter af svære blodtab. Håndteringen af sagen blev med det samme overdraget til Den Særlige Politiklagemyndighed (DUP), som nu efterforsker den.

Voldsom video: Her bliver ubevæbnet Oliver skudt af betjente

Rosa Lund undrer sig især over, at betjentene ifølge videoen trækker deres pistoler og affyrer skud, før de bruger mindre indgribende magtmidler til at passivisere Oliver Dalgaard.

- Det er alvorligt, at de trækker pistoler i første omgang. Der er jo en grund til, at de bliver udstyret med for eksempel knipler eller peberspray. Det gør de, så vi kan undgå, at de bruger pistoler. Det skal være den allersidste mulighed, mener Rosa Lund.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rosa Lund, retsordfører i Enhedslisten, opfordrer på baggrund af videoen af betjentes fatale skud mod den nu afdøde Oliver Dalgaard til kun at bruge pistoler som 'den allersidste mulighed'. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Kristian Hegaard og Rosa Lund er med det radikale folketingsmedlems ord enige om, at der 'virkelig er noget i den sag, som skal ses grundigt efter i sømmene' i DUP.

- Ingen betjente i Danmark går på arbejde med henblik på at bruge deres pistoler, og det er klart for mig, at manden har en truende adfærd. Men det er voldsomt, at betjentene vælger at skyde på en ubevæbnet mand i den situation.

Ikke noget i hænderne

- Hvad der gik forud, ved jeg ikke. Men det ser umiddelbart ud til, at de har styr på situationen, da de ligger oven på den unge mand, siger Kristian Hegaard.

Østjyllands Politi meldte efter skyderiet ud, at Oliver Dalgaard var 'truende' og 'bevæbnet med kniv'. Men helt så enkel var situationen ikke.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Oliver Dalgaard var flere gange dømt i sager om vold og var ifølge sin fars udtalelser til Ekstra Bladet 'ikke Guds bedste barn' efter et tumultarisk liv. Privatfoto

Skudofferets nærmeste familie har valgt at lade Ekstra Bladet se og offentliggøre videoen, som oprindeligt er optaget af et øjenvidne. Den viser, hvordan betjentene affyrer to skud mod Oliver Dalgaard, der er tidligere dømt for vold og ifølge vidner virkede desperat og psykotisk.

Men videoen viser, at den tidligere håndværker tydeligvis var ubevæbnet i den situation, da han efter tumult med betjentene blev ramt i det ene lårben af første skud.

Ekstremt pressede

- Det er en meget voldsom handling. Jeg har den største forståelse for, at politiet i mange situationer kan være ekstremt pressede, siger Rosa Lund, som også undrer sig over, at betjentene én for én slap taget i Oliver Dalgaard, da de lå oven på ham, før der blev affyret skud.

Politiet, DUP og forsvarere er tavse Ekstra Bladet erfarer, at de to betjente i skudepisoden i Rodskov er afhørt med sigtedes rettigheder. Vi har været i kontakt med Katrine Palm Hansen, chefkonsulent i Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), for at få en aktuel kommentar til efterforskningen og ofrets families videooptagelse. Responsen var, at DUP ikke ønsker at udtale sig, så længe sagen er under efterforskning. Østjyllands Politi afviser også at kommentere de to betjentes status og ansættelsesmæssige forhold, og det samme gør Heino Kegel, formand for Østjyllands Politiforening. Den ældste betjents forsvarer, Henrik Garlik, har set optagelsen. Han vælger også tavsheden. - Jeg vil gerne stoppe der. Vi bevæger os ind på et område, hvor det er DUP, der efterforsker sagen. Det tilkommer derfor ikke mig at sige noget om den, siger han. Det er ikke lykkedes at komme i kontakt med den anden betjents forsvarer, Martin Cumberland. Vis mere Luk

Ekstra Bladet har også ladet familiens bistandsadvokat, Peter Secher, se videoen. Hans konklusion er klar og entydig.

- Jeg kan kun opfatte det som uforsvarligt og helt vildt at skyde en mand på den måde. Det var for mig at se en klar overreaktion. Betjentene gik for langt i den her situation, mener advokaten, der har svært ved at se, at politiets skud 'skulle være affyret i nødværge'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Øjenvidne hørte råb: 'Læg kniven'

Oliver Dalgaards skud-læsioner var så alvorlige, at lægerne på Skejlby Sygehus trods utallige blodtransfusioner måtte opgive at redde hans liv. Her er han fotograferet, mens der stadigvæk var håb. Privatfoto

Den private video af to betjentes skud-konfrontation med Oliver Dalgaard viser ikke, hvad der skete, før betjentene kom i voldsomt tumult, og hvad der skete efter affyringen af det andet skud.

På det tidspunkt befandt den 25-årige mand sig i en blind vinkel i forhold til den nabo, der filmede. Men han hørte råbet 'læg kniven, Oliver' og hørte lyde af metal, der ramte noget hårdt. Hans fortolkning er derfor, at kniven blev smidt på jorden, før der blev affyret skud.

Oliver Dalgaard var bevidstløs og hårdt såret af skud-læsioner i det ene lår, den ene hånd, to gange i maven samt i brystregionen, da han lidt senere blev indlagt på Skejby Sygehus.

Den tidligere håndværker afgik ved døden næste dag klokken 18.47.

Far går til modangreb: Politiet dræbte Oliver

Øjenvidne til Oliver-drab: Skød på ubevæbnet mand

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tre sager om politiskud: En såret og to døde

Det var tredje gang inden for samme måned, at politifolk så sig nødsaget til at afgive skud mod personer, der optrådte truende, aggressivt og/eller virkede psykotiske.

En uge før Oliver Dalgaards død blev en 16-årig dreng skudt i maven af en betjent i forbindelse med et indbrud i et hus i Dragør. Drengen måtte efterfølgende lægges i kunstig koma.

I starten af oktober blev 24-årige Martin Sværke skudt og dræbt af politiet i Nykøbing Falster, da han i en psykose gik rundt på gaden med knive, hvor han nåede at dræbe en 72-årig forbipasserende mand. Begge afgik ved døden samme dag.

Læs mere om skudsagerne

Far til 16-årig: Jeg har ondt af den betjent, der skød min søn

Ulykkelig far: Brug nu advarselsskud

Politiskud: Tre ramt på tre uger