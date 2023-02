Politiker skudt og dræbt foran sit hjem i USA

En amerikansk lokalpolitiker blev onsdag fundet brutalt myrdet i sin bil i New Jersey i USA.

30-årige Eunice Dwumfour holdt parkeret foran sit hjem omkring klokken 19.30 lokal tid, da en eller flere gerningsmænd åbnede ild og dræbte hende på klos hold.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder tv-stationen CNN og lokalmediet ABC7 News.

Eunice Dwumfour efterlader sig to børn.

Slog demokrat

I november 2021 slog republikanske Dwunfour den siddende demokrat i sin valgkreds i byen Sayreville. Byen har cirka 45.000 indbyggere og ligger i New Jersey.

I sin valgkamp sagde hun, at hun ville kæmpe for 'en lysere fremtid for vores vidunderlige by':

Annonce:

'Ligesom for dig er Sayreville mit hjem. Jeg elsker og værdsætter denne by (...) Jeg vil dedikere min tid til at kæmpe for et bedre, stærkere Sayreville, og med jeres støtte kan vi skabe en lysere fremtid for vores vidunderlige by', lød det dengang ifølge byens hjemmeside.

Borgmester i chok

Borgmester Victoria Kilpatrick, der arbejdede tæt sammen med Dwumfour, udtaler ifølge CNN, at hun er 'chokeret og ulykkelig' over drabet:

'Jeg kan ikke finde ord til at beskrive, hvordan jeg har det over at miste en kær ven og kollega'.

Politiet vurderer, at gerningsmændene gik målrettet efter Eunice Dwumfour, men kan endnu ikke oplyse nærmere om et muligt motiv, skriver ABC7 News.

New Jerseys demokratiske guvernør, Phil Murphy, opfordrer alle, der har informationer i sagen, til at henvende sig til politiet.

'Sayreville er et stolt, tæt knyttet og sikkert lokalsamfund, og jeg ved, at vi vil komme igennem dette sammen', udtalte han på et pressemøde torsdag.