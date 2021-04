Politikere om bandetal: 'Skandaløst' og 'nedslående'

Retsordførere fra SF, Konservative og Dansk Folkeparti har forholdt sig til tendenserne i Ekstra Bladets opgørelse, der viser, at stort set alle dømt efter den såkaldte 'bandeparagraf' i en to-årig periode er indvandrere og medlem af gadebander.

De er alle enige om, at der skal gøres mere for at dæmme op for bandekriminalitet, men hvordan har de vidt forskellige holdninger til.

Det betyder 'Bandepagraffen' Straffelovens § 81 a - eller bandeparagraffen - kan forhøje straffen med indtil det dobbelte, hvis en lang række af personfarligt kriminalitet har baggrund i eller er egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper af personer. For at dømme efter 81 a kræves det, at der som led i konflikten enten anvendes skydevåben, våben, eksplosivstoffer eller begås brandstiftelse. Kilde: Retsinformation.dk

'Udvisning af hele familier'

Peter Skaarup (DF) kalder tallene ‘skandaløse’ og vil på baggrund af opgørelsen hive ministeren i samråd fortæller han. Han ser udvisning, også af hele familien, hvis et medlem begår grov kriminalitet, som et muligt værktøj.

Herudover mener han, at man med udgangspunkt i højesteretsdommen, der har ulovliggjort Loyal to Familia, skal forsøge at forbyde flere rocker- og bandeklubber - som eksempelvis rockergruppen Satudarah, der er ulovlig i Holland.

Der må ikke være junglelov

Konservatives retsordfører Naser Khader ser også fængsling og udvisning af dømte bandekriminelle som et vigtigt værktøj, når der er mulighed for det, men han mener også, at der i højere grad skal være fokus på de vidner, som typisk bor i de socialt udsatte områder og ikke tør stille sig frem.

- De skal stole på, at politiet kan beskytte dem. Der skal ikke herske junglelov i Danmark.

Hvordan man kan skabe mere tryghed for vidner, vil han undersøge i den kommende tid.

'Et langt sejt træk'

SF’s Karina Lorentzen Dehnhardt kalder talene 'nedslående', og ser også, at der bliver straffet hårdt, når først et bandemedlem har begået personfarlig kriminalitet.

Hun fremhæver også det præventive arbejde som en væsentlig brik, og kalder bandebekæmpelsen et 'langt sejt træk'.

I hendes optik skal der gøres mere for at blande befolkningsgrupperne i de udsatte boligområder, hvor gadebanderne ofte opstår. Herudover foreslår hun konkret en SSP-lov, der vil betyde at investeringen i den forebyggende indsats ikke kun er op til kommunerne at prioritere.

Justitsministeren: mere overvågning

Justitsminister Nick Hækkerup (S) forklarer i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet, at 'tallene understreger, at banderne fortsat skal presses maksimalt'.

Han henviser til, at regeringen har fremlagt en trygheds- og sikkerhedspakke, der blandt andet indeholder mulighed for øget tv-overvågning i det offentlige rum, og den nyindgåede politiaftale, der ifølge justitsministeren vil forbedre indsatsen mod organiseret kriminalitet og med oprettelsen af nærpolitienheder i og udenfor udsatte boligområder vil skabe mere tryghed.

Herudover fremhæver han regeringens omdiskuterede forslag fra 2020, der betyder, at politiet administrativt skal kunne indføre et 'tryghedsskabende opholdsforbud' på 30 dage, hvis de, uden dommerkendelse, finder en gruppes adfærd for utryghedsskabende. Bliver det brudt, vil det koste 10.000 kroner. Har personen gæld til det offentlige, kan politiet tage jakker, mobiler eller andre værdigenstande på stedet.

- Selvom vi har sat en række tiltag i gang, så kan jeg garantere, at vi ikke har set det sidste initiativ fra regeringens side. Vi kom inden valget med en række løfter til bekæmpelsen af bandekriminalitet. Og dem har vi tænkt os at indfri, slutter justitsministeren sin kommentar.