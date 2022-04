Politikommissær mistænkt for at dele billede af Kim Walls ligdele

Sagen er kontroversiel og har været under efterforskning uden offentlig bevågenhed, men nu kan Ekstra Bladet afsløre, at en politikommissær ansat ved Københavns Politi er mistænkt for at dele upassende indhold fra sin mobil.

Konkret går mistanken på, at politimanden har haft mindst et billede af den dræbte svenske journalist Kim Walls ligdele på sin private telefon. Desuden er han mistænkt for at have sendt materialet videre til udenforstående.

Manden er dermed mistænkt for at have været i besiddelse af og delt det dybt krænkende indhold i private sammenhæng.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den pågældende politikommissær nu suspenderet fra tjenesten. Efterforskningen har stået på igennem knap to måneder, erfarer Ekstra Bladet.

Bekræfter sag

Det er ikke Københavns Politi, der forestår efterforskningen. Sagen er overgivet til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, hvor man håndterer sager, der har med politifolk i tjeneste at gøre:

- Jeg kan bekræfte, at Politiklagemyndigheden efterforsker en sådan sag. Da sagen er under efterforskning, har jeg ikke yderligere oplysninger. Med hensyn til polititjenestemandens stillingsbetegnelse, og om pågældende er suspenderet, må jeg henvise dig til Københavns Politi, siger Niels Raasted, efterforskningschef, Den Uafhængige Politiklagemyndighed, til Ekstra Bladet.

Kommunikationsafdelingen ved Københavns Politi har sendt følgende svar:

'Københavns Politi kan godt bekræfte, at en medarbejder pt. ikke er på arbejde i forbindelse med en efterforskning i DUP’en. Da det drejer sig om en personalesag, kan vi ikke gå i yderligere detaljer.'

Peter Madsen på vej fra Retsmedicinsk Institut efter at været blevet anholdt. Foto: Kenneth Meyer

Dræbt i ubåd

I forbindelse med sagen har Ekstra Bladet forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra Kim Walls efterladte.

Heller ikke den tidligere drabschef, Jens Møller, vil kommentere sagen. Han var chef for afdelingen for personfarlig kriminalitet, mens den triste sag om drabet på Kim Wall blev efterforsket.

Hos Politiforbundet har man ingen kommentarer til sagen.

Ekstra Bladet har ligeledes rakt ud til den pågældende politikommissær for en kommentar, men han er ikke vendt tilbage.

Den svenske journalist Kim Wall blev for sidste gang set i live, da hun 10. august 2017 sejlede ud af Københavns havn ombord på opfinder Peter Madsens hjemmebyggede ubåd UC3 Nautilus.

Siden dukkede ligdele af den 30-årige journalist op i vandkanten uden for Amager og en intens politiefterforskning afdækkede, at hun var blevet slået ihjel af den dengang 45-årige opfinder på et tidspunkt under sejladsen.

Parteret og smidt i vandet

I sagen mod Peter Madsen kom det frem, at Kim Wall var blevet seksuelt tortureret, dræbt og siden parteret i flere dele, som ubådsbyggeren smed i vandet under sejlturen.

Eftersøgningen af den unge kvindes ligdele resulterede i en langstrakt, men effektiv efterforskning, hvor lighunde og dykkere blandt andet gennemsøgte Køge Bugt for at finde samtlige dele.

Under sagen nægtede Peter Madsen sig skyldig og fastholdt, at kvinden var blevet dræbt under en ulykke på ubåden. Ikke destomindre fandt et enigt nævninge ting i Byretten, at opfinderen havde gjort sig skyldig i drab, usømmelig omgang med lig og anden seksuel forhold end samleje af særlig farlig karakter. Han blev i april 2018 idømt livsvarigt fængsel for drabet. En dom som Landsretten senere stadfæstede.

