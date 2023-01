Politikreds: 332 biler beslaglagt i 2022

Grove overtrædelser af færdselsloven førte i 2022 til, at Midt- og Vestsjællands Politi beslaglagde 332 biler.

I 50 af sagerne var der tale om vanvidskørsel.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

I 36 af sagerne om vanvidskørsel havde bilisten en promille på over 2,00, i 13 af sagerne kørte bilisten mere end 100 procent over den tilladte hastighed, og i en enkelt sag var der tale om særlig hensynsløs kørsel.

De øvrige beslaglæggelser er primært sket ved gentagne kørsler uden at have erhvervet et kørekort eller ved kørsel trods frakendelse af kørekortet.

- Vi tager bilerne fra dem som et middel blandt flere til at holde de farligste bilister væk fra vejene. Hvis man vælger at se stort på færdselslovens regler, så risikerer man altså, at man får bilen beslaglagt, udtaler vicepolitiinspektør Thomas Tarpgaard i pressemeddelelsen.