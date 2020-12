Politikreds hårdt ramt af coronavirus

Coronasmitten hos Nordjylland Politi har spredt sig som en steppebrand siden jul.

Det skriver Nordjyske.

I skrivende stund er 41 ansatte på politigården i Aalborg konstateret smittede med covid-19. Og de seneste dage er flere konstateret smittede, lyder det fra chefpolitiinspektør i Nordjyllands Politi, Karsten Hansen.

Chefpolitiinspektøren forventer, at nogle af de 41 coronasmittede medarbejdere kan vende tilbage på arbejde i løbet af få dage, fordi de er længere i deres sygdomsforløb end andre.

- Vi har strammet op på vores procedurer for at sikre, at vi kan bryde denne smittekæde. Vi skal stoppe smittespredningen, siger Karsten Hansen til Nordjyske.

Efterforskere ramt

På politigården i Aalborg er det især tre-fire afdelinger, der har fået coronavirus inden for døren, hvor efterforskningsafdelingerne er særlig hårdt ramt.

Men selvom smitten har fået godt fat i de nordjyske efterforskere, vil borgerne ikke lede afsavn i nævneværdig grad.

Politiet kommer, hvis der er brug for det, slår chefpolitiinspektøren fast.

Der er ikke en rygende pistol, der kan fastslå, hvorfor smitten har fået et så solidt fat i politigården i Aalborg. Smitten kan ifølge Karsten Hansen være opstået flere steder.

Men der er ikke tvivl om, at flere på politigården er blevet smittede, mens de har været på arbejde.

Nære kontakter

Ikke nok med at politiet i Aalborg lider under et hav af sygemeldinger, er også et ukendt antal medarbejdere i hjemmekarantæne, fordi de har været tæt på smittede personer i 15 minutter eller mere.

Den del af medarbejdergruppen kan først vende tilbage til politiarbejdet, når de kan fremvise en negativ coronatest.

Karsten Hansen har ikke et konkret tal på, hvor mange i politiet det drejer sig om.

