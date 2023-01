Politikreds jubler: Falder med 76,9 procent

Fra 117 til 27 på tre år.

Antallet af indbrud i Syd- og Sønderjylland mellem jul og nytår er faldet drastisk. Ifølge politikredsen er der tale om et fald i indbrud på 76,9 procent siden 2019.

Selvom danskerne efter to år med corona igen har rejst land og rige rundt for at fejre jul med familien, er tallet for 2022 på niveau med corona-årene 2020 og 2021, hvor folk hovedsagligt blev hjemme.

Her var der henholdsvis 30 og 35 indbrud i den sydlige del af Danmark.

Modelfoto: Jan Unger

Glæder sig

De lave antal indbrud er en god nyhed, lyder det i en pressemeddelelse fra leder af Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion, vicepolitiinspektør Jacob Rindom:



- Tidligere kom en del flere familier desværre hjem til en bolig, hvor der havde været indbrud, mens de havde været på juleferie, men sådan er det ikke længere, siger han.

Vicepolitiinspektøren mener ikke, at det markante fald kan tilskrives en enkelt årsag, men peger på, at tallene for politikredsen passer fint med de dalene indbrud over hele landet.



- Vi har gjort en ihærdig indsats op til jul og i juledagene for at holde indbrudstyvene væk. Når vi møder en kendt indbrudstyv, tager patruljen kontakt til vedkommende, så personen er klar over, at vi ikke har glemt ham, og samtidig har vi haft ekstra indbrudspatruljer på gaderne i julen, pointerer Jacob Rindom ligeledes.

Han påpeger dog også, at årvågne naboer er en stor del af forklaringen. I skrivende stund er der således hele 18.000 borgere, der har meldt sig som nabohjælpere i politikredsen.



- Deres indsats spiller helt klart også en rolle. Aktive nabohjælpere holder øje med kvarteret. Og er der nogen, der er væk i juledagene, sørger de for, at boligen ikke ser tom ud. Små ting i hverdagen, der har en stor effekt og er med til at skabe tryghed, godt naboskab og holde indbrudstyven væk, understreger vicepolitiinspektøren.

Lavt på landsplan

Juledag er traditionelt den dag over jul og nytår, hvor der anmeldes flest indbrud. 2022 bød på forholdsvis lave tal på landsplan, har Ekstra Bladet tidligere beskrevet.

Landet over har politiet registreret 78 indbrud i løbet af døgnet den 25. december - det højeste antal denne seneste jul, men det laveste antal i årevis.

Tallet er mindre end det halve i forhold til i 2019, hvor der blev registreret 169 besøg fra ubudne gæster, og langt under de 227 indbrud, som blev anmeldt på samme dag i 2018.

Indbrudstallet ligger også lavere end i 2020 og 2021, hvor henholdsvis 79 og 89 hjem blev endevendt af tyve 1. juledag. De år er dog sværere at sammenligne med, da mange holdt jul hjemme og hver for sig på grund af corona.