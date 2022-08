Politimand frifundet for at snyde dement nabo

En politimand og hans kone snød ikke deres demente nabo på 92 år i huskøb, fastslår landsretten. Anklagemyndigheden fik ifølge forsvarer en røffel for at have rejst sagen i første omgang

Nu kan en politimand og hans kone endelig ånde lettet op, efter at de torsdag i landsretten blev frifundet i en ankesag. I lidt under tre år har de har været anklaget for at have udnyttet deres 92-årige demente nabo i et lukrativt huskøb på en attraktiv vej i Vordingborg, men nu er det slut.

- Det var jo et forventet resultat, men samtidig var det også en tiltrængt afslutning på efterhånden tre års mareridt. Min klient er selvfølgelig lettet, og det er hans kone også, siger Martin Cumberland, der er forsvarer for den tiltalte politimand.

Parret var tiltalt efter åger-paragraffen. Anklagemyndigheden mente nemlig, at de i 2018 udnyttede deres 92-årige nabos mentale svækkelse til at købe hendes hus for 500.000 kroner, selvom ejendommens reelle værdi udgjorde ikke under 750.000 kroner.

De blev frikendt, da retten ikke fandt det bevist, at der var en væsentligt misforhold mellem købsprisen og husets reelle værdi.

- Landsretten tilkendegav, at der efter deres opfattelse ikke var grundlag for at rejse sagen i første omgang - og så meget desto mere heller ikke for at anke den, siger den tiltalte kvindes forsvarsadvokat Jesper Buch-Jepsen til Ekstra Bladet.

Parret har fra retssagens begyndelse nægtet sig skyldige, og for knap et år siden blev parret også frifundet i byretten. Men da anklagemyndigheden valgte at anke dommen, måtte parret endnu engang igennem møllen - denne gang i landsretten.

Rungende ørefigen: Spild af tid

Landsrettens afgørelsen blev ifølge forsvarerne serveret med en rungende kritik af anklagemyndigheden for at have rejst og ført sagen på baggrund af vag bevisførelse.

Anklagemyndigheden mente, at man kunne lægge værdiansættelsen af huset til grund. Men værdiansættelsen var kun baseret på en såkaldt kantstensvurdering, hvor man vurderer værdien ude fra i stedet for at foretage en indvendig besigtigelse. Og det har ifølge retten ganske enkelt ikke været godt nok.

- Retsformandens kritik lød på, at anklagemyndigheden ikke skulle have rejst sagen i første omgang og slet ikke anket sagen på baggrund af en kantstensvurdering, siger forsvarsadvokat Martin Cumberland, og føjer selv til kritikken:

- Udover de menneskelige konsekvenser, som min klient og hans hustru har haft, så synes jeg også i lyset af retsformandens kritik, at sagen har været spild af tid og penge. I en tid, hvor domstolsvæsenet råber på kunstigt åndedræt i form af flere ressourcer, så er det nok ikke nu, man skal bruge kræfter på at sende ikke-sager gennem systemet, siger han.

Ikke desto mindre mente anklagemyndigheden, at sagen krævede endnu en retslig vurdering, selvom det stod klart, at bevisførelsen ikke rakte langt.

- Vi var jo godt klar over, at det var en svær sag. Det var jo en klar frifindelse, også i byretten. Men det er sjældent, man ser en sag i den her karakter, derfor vurderede Statsadvokaten i København, at der var et behov for at prøve sagen igen i 2. instans (red. Landsretten), siger Martin Kromann, der fører sagen for anklagemyndigheden.

Tiltalte: - jeg er en flink fyr

Da den tiltalte politimand skulle afgive forklaring i byretten, gav han udtryk for, at han og hans kone var meget ulykkelige, og at de slet ikke kunne forstå deres situation.

- Jeg er en flink fyr og et ordentligt menneske, sagde han og tilføjede, at det ligger i hans opdragelse at hjælpe andre. Han har også tidligere været besøgsven for Røde Kors og er engageret i det frivillige foreningsliv.

Ifølge parret handlede de i god tro, idet de mente, at købsaftalen var gavnlig for begge parter. I forbindelse med huskøbet blev der nemlig også indgået en ubegrænset lejeaftale med den ældre kvinde, så hun kunne blive boende, mens parret klarede vedligeholdelsen af huset.

- Hun ville dø i det hjem, hun havde bygget sammen med sin mand, sagde politimanden under sin forklaring i byretten.

Parret mener selv, at sagen bundede i misundelse fra den nabo, der anmeldte dem, fordi han selv ville have huset.

