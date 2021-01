Politimand kræves fængslet for bordeldrift

To mænd er anholdt for rufferi i sag om flere bordeller i København

En politimand er anholdt for rufferi i en sag om bordeldrift i København.

Han fremstilles i eftermiddag i grundlovsforhør i Københavns dommervagt, hvor politiet kræver ham varetægtsfængslet af hensyn til efterforskningen.

Politiet har begæret dørlukning under retsmødet.

Samtidig fremstilles en 33-årig forretningsmand, der sigtes for at have drevet bordellerne i samarbejde med politimanden.

De sigtedes stilling til sigtelsen og skyldsspørgsmålet er ikke kendt i øjeblikket.

- Jeg kan bekræfte, at vi har en sag vedrørende rufferi, hvor vi sigter og fremstiller to personer med begæring om varetægtsfængsling, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass, afdelingen for organiseret kriminalitet.

Han ønsker ikke at kommentere Ekstra Bladets oplysning om, at den ene anholdte er ansat i politiet.

Bordeller på fire adresser

Ifølge sigtelsen, som netop er kommet frem i dommervagten, har de sigtede gennem cirka halvandet år fra juli 2019 til januar 2020 udlejet lokaler på fire adresser i København og i Hvidovre til bordeller. De sigtede skal også have stået for de prostitueredes annoncer på blandt andet 'escortguiden.dk'.

Tre af bordellerne var, ifølge sigtelsen, beliggende i nyere boligkomplekser i København, det fjerde i et højhus i Hvidovre.

Ifølge sigtelsen har mændene opnået en større, men endnu ukendt fortjeneste ved rufferiet.

Ekstra Bladet har også talt med politimandens chef, der heller ikke vil udtale sig.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev politimanden anholdt på sin arbejdsplads i går morges.

Derfor blev han og den medsigtede fremstillet tidligt i dommervagten torsdag for at overholde grundlovens 24-timers frist. Men de to sigtede blev kun 'vendt' og sigtet foran dommeren og derefter ført tilbage til cellerne. Selve grundlovsforhøret skulle starte ved 13-tiden, men blev forsinket, blandt andet fordi inventaret i dommervagten skulle afsprittes. Retsmødet gik i gang kl. 13.35.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed er ikke inde over efterforskningen, fordi den angivelige bordeldrift er sket i politimandens fritid og ikke har haft noget med hans tjeneste at gøre.