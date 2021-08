Politimand og hustru frifundet

Var tiltalt for at have udnyttet dement nabo i hushandel

En politimand og hans hustru kan ånde lettet op, efter de fredag blev frifundet af en enig domsmandsret i Retten i Nykøbing Falster.

Her stod parret tiltalt for at have udnyttet deres 92-årige demente nabos mentale svækkelse til at købe hendes hus alt for billigt.

Ifølge anklageskriftet gav de 500.000 kroner for huset, der ligger på en attraktiv vej i Vordingborg, mens ejendommens reelle værdi var ikke under 750.000 kroner baseret på en såkaldt kantstensvurdering.

I forbindelse med købet havde parret lavet en aftale med naboen om, at hun kunne bo til leje i huset, så længe hun havde lyst. Da hun fik en økonomisk værge, undrede hun sig over salget, og det endte med, at parret indgik et frivilligt forlig, der de indbetalte 200.000 kroner.

Men det endte altså alligevel med en tiltale for åger.

Sådan lyder åger-paragraffen Straffelovens § 282: For åger straffes den, som udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for.

Det var specialanklager Anja Lund Liin fra Midt- og Vestsjællands Politi, der mødte i retten, fordi politimandens egen kreds var inhabile.

Hun fortæller, at retten ikke fandt det bevist, at der var et væsentligt misforhold mellem købsprisen og husets reelle værdi. Blandt andet på grund af, at der kun var lavet en såkaldt kantstensvurdering, der er en udvendig besigtigelse, samtidig at der var indgået en ubegrænset lejeaftale.

Sagen kørte i Retten i Nykøbing F. Foto: Per Rasmussen

- Burde I ikke have fået lavet en indvendig besigtigelse?

- Det må være læren, at der skal det til, siger Anja Lund Liin og tilføjer, at hendes vurdering var, at man kunne lægge værdiansættelsen grund, når man så det i kombination med den offentlige ejendomsvurdering sammenholdt med, at parret selv indbetalte 200.000 kroner ekstra i frivilligt forlig.

Jakob Buch-Jepsen er forsvarer for kvinden og var ’naturligvis meget tilfreds’ på sin klients vegne.

– Hun var ekstremt lettet efter at have levet under det pres, det er, at skulle sidde som tiltalt i en sag. Hun har levet med den her sag i et års tid nu, siger han.

Da politimanden afgav forklaring i retten, gav han udtryk for, at han var meget overrasket over at sidde der.

- Jeg er en flink fyr og et ordentligt menneske, sagde han og tilføjede, at det ligger i hans opdragelse at hjælpe andre. Han har tidligere været besøgsven for Røde Kors, ligesom han er engageret i det frivillige foreningsliv.

- Vi er jo ulykkelige over situationen her og kan slet ikke forstå, at vi sidder her i dag, sagde han.

Retten tog slet ikke stilling til den 92-åriges mentale habitus, fordi de altså slet ikke mente, at det var bevist, at parret havde købt for billigt.

Det var den kvindelige tiltaltes mor, der havde fået fuldmagt til at skrive under for den 92-årige nabo, der ikke havde nogen, der repræsenterede hende. Det og hendes mentale habitus kan man læse om her.