Politimand og hustru tiltalt: Snød dement nabo ved huskøb

Knap et år efter, at en politimand og hans hustru blev frifundet i byretten for at have udnyttet en 92-årig dement nabo i forbindelse med et huskøb, skal parret for retten igen.

Anklagemyndigheden har anket frifindelsen, og derfor skal sagen køre forfra i Østre Landsrets afdeling i Nykøbing Falster med start 17. august og forventet dom dagen efter.

Parret nægter sig skyldig og mener selv, at de gjorde deres 92-årige nabo en tjeneste, da de købte hendes hus i Vordingborg og lod hende bo til leje på ubestemt tid, mens de klarede vedligeholdelsen.

- Hun ville dø i det hjem, hun havde bygget sammen med sin mand, sagde politimanden under sin forklaring i byretten.

De mener, at sagen bunder i misundelse fra den nabo, der anmeldte dem, fordi han selv var interesseret i huset.

Anklagemyndigheden mener til gengæld, at kvinden var dement, og at ægteparret udnyttede hendes mentale svækkelse til at købe hendes hus, der ligger på en attraktiv vej i Vordingborg, alt for billigt.

Ifølge anklageskriftet har parret i forening i december 2018 udnyttet kvindens betydelige ’økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller bestående afhængighedsforhold’ til at 'opnå en ydelse, der står i væsentlig misforhold til modydelsen’. De er tiltalt efter åger-paragraffen.

En personlig belastning

Det fremgår også, at de ifølge tiltalen fik den 92-årige demensramte kvinde til at sælge sig ejendommen i Vordingborg for 500.000 kroner, selvom ejendommens reelle værdi udgjorde ikke under 750.000 kroner.

En ejendomsmægler har tidligere over for Ekstra Bladet beskrevet adressen som en af byens bedste veje.

Martin Cumberland er forsvarer for den tiltalte politimand. Han fortæller, at det er en proces, de gerne havde været foruden at skulle igennem en gang til.

- Der er gået et år siden sidst, og det er et år, hvor min klient fortsat har været suspenderet, og det sker på baggrund af en fuldstændig klokkeklar frifindelse fra Retten i Nykøbing Falster med dommerstemmerne 3-0, og hvor anklagemyndigheden populært sagt blev blæst ud, siger han.

- Så du undrer dig over, at de vælger at anke?

- Ja, det gør jeg.

Det er specialanklager Martin Kromann, der fører sagen for anklagemyndigheden.

- På trods af den klare frifindelse i byretten finder Statsadvokaten i København, at der er behov for, at sagen prøves igen ved 2. instans - det vil sige i landsretten, siger han om baggrunden for anken.

Der er indkaldt seks vidner, hvoraf ét vidne er nyt i forhold til byretssagen.

- Det er et vidne, som har vurderet den ejendom, der blev købt af de tiltalte, og som er genstand for tiltalen om åger, siger Martin Kromann.

Forsvareren for den tiltalte politimand, Martin Cumberland, kalder det en personlig belastning for parret at have sådan en straffesag hængende over hovedet så længe. En straffesag, der kan have store konsekvenser for hans klients arbejdsforhold, hvis han skulle blive dømt.

- En domfældelse vil jo medføre, at han bliver afskediget fra dansk politi. Så der er flere ting på spil her. Og når man så trækker den proces ud i unødigt lang tid efter min opfattelse, så er det klart, at det giver en ekstra personlig belastning, siger Martin Cumberland.

- Jeg er en flink fyr

Da politimanden afgav forklaring i retten, gav han udtryk for, at han var meget overrasket over at sidde der.

- Jeg er en flink fyr og et ordentligt menneske, sagde han og tilføjede, at det ligger i hans opdragelse at hjælpe andre. Han har tidligere været besøgsven for Røde Kors, ligesom han er engageret i det frivillige foreningsliv.

- Vi er jo ulykkelige over situationen her og kan slet ikke forstå, at vi sidder her i dag, sagde han.

Retten tog slet ikke stilling til den 92-åriges mentale habitus, fordi de altså slet ikke mente, at det var bevist, at parret havde købt for billigt.

Det var den kvindelige tiltaltes mor, der havde fået fuldmagt til at skrive under for den 92-årige nabo, der ikke havde nogen, der repræsenterede hende. Det og hendes mentale habitus kan man læse om her.