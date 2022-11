Politimandens røverhistorier

'Politiets hemmelige våben' er skrevet af tidligere betjent og efterforsker Benny Frederiksen i samarbejde med journalist og forfatter Søren Baastrup.

Benny Frederiksen har været betjent i Københavns Politis Uropatrulje og efterforsker i Rigspolitiets Rejsehold.

Han har været med til at opklare nogle af landets groveste narko-, røveri- og drabssager.

- Jeg synes, danskerne fortjener at vide, hvor mange alvorlige sager, der aldrig ville blive opklaret, hvis ikke personer uden for politiet satte tilværelsen på spil for at hjælpe os efterforskere', lyder det fra forfatteren, der blandt andet går i dybden med drabet på en grillbar-ejer fra Bogense.

Det tog flere år at opklare sagen og det lykkedes kun ved hjælp af en meddeler.

Det var nemlig et hemmeligt møde på en kro i Jylland, der førte til opklaringen af et drabet.

- Man skal aldrig give op på forhånd – hverken i livet eller i en efterforskning. For lige pludselig, og når man mindst venter det, ændrer tingene sig', skriver Benny Frederiksen i bogen 'Politiets hemmelige våben'.

Bogen er netop udkommet på forlaget Grønningen 1.

